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الصحة: 4 مصابين في تجمعات محدودة بمنطقة الهرم اليوم

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الصحة: 4 مصابين في تجمعات محدودة بمنطقة الهرم اليوم الصحة: 4 مصابين في تجمعات محدودة بمنطقة الهرم اليوم

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وجود 4 حالات إصابة نتيجة لتجمعات بمنطقة الهرم، بينهم ثلاثة من المدنيين ومصاب من قوات الأمن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم وحالتهم العامة مستقرة.

وأضافت، أنه لم يرد إلينا حتى السادسة من مساء اليوم الجمعة أي بلاغات من الهيئة العامة للإسعاف أو المستشفيات الواقعة في المحيط الجغرافي لمنطقة المطرية محافظة القاهرة عن وجود أي حالات إصابة أو وفيات نتيجة للتجمعات.

وأعلنت وزارة الصحة عن نقل جثة لشاب في الثامنة عشرة من العمر بواسطة الأهالي إلى مشرحة مستشفى أم المصريين مصاب بطلق ناري مجهول المصدر ولا يمكن التأكد من علاقته بالتجمعات في منطقة الهرم والجثة تحت تصرف النيابة العامة وجاري المتابعة.

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