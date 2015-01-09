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«التوعية الصحية وأثرها علي المرأة والطفل» في ندوة الجمعة القادم بساقية الصاوي

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«التوعية الصحية وأثرها علي المرأة والطفل» في ندوة الجمعة القادم بساقية الصاوي «التوعية الصحية وأثرها علي المرأة والطفل» في ندوة الجمعة القادم بساقية الصاوي

 

ساقية الصاوي

تشارك السفيرة مني عمر أمين عام المجلس القومي للمرأة ومساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية السابق في ندوة حول التوعية الصحية وأثرها علي المرأة والطفل والتي ينظمها المجلس يوم الجمعة القادم بساقية الصاوي بالتعاون مع مؤسسة للصحة والتنمية المستدامة وحملة أنتي الأهم.

وأكدت السفيرة مني عمر في تصريح لها اليوم أنه كلما أرتفع الوعي الصحي للمرأة المصرية كلما ساهم ذلك في نشئة جيل كامل من الأصحاء متابعة أن المرأة هي نواة المجتمع لذا يجب الإهتمام برفع وعيها الصحي والسياسي والاجتماعي.

يشارك في الندوة الإعلامية مها عثمان , والدكتور جمال شعبان أستاذ القلب ومساعد عميد معهد القلب , والدكتور محمد زعزوع طبيب جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة عين شمس , والدكتور عمرو حسن مؤسس حملة أنتي الأهم.

وسيعرض خلال الندوة فيلم رسوم متحركة بعنوان منتصر ينتصر التي تتضمن قصة الطفل منتصر مع الالتهاب الرئوي كما سيتم عمل اختبارات للتعرف علي القدرات الإبداعية لدي الأطفال مع الدكتورة ولاء نبيل وفي نهاية الندوة سيتم توزيع جوائز علي الأطفال المشاركين.

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