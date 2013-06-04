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القدم المخلبية تشوه يصيب حديثى الولادة

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القدم المخلبية تشوه يصيب حديثى الولادة القدم المخلبية تشوه يصيب حديثى الولادة

القدم المخلبية هى تشوه فى قدم الطفل حديث الولادة ويتم تشخيصه ساعة الولادة، أو أثناء الحمل عن طريق الموجات فوق الصوتية، ويجب بدء العلاج مباشرة بعد التأكد من التشخيص عن طريق الطبيب المعالج.

والعلاج يكون كما يوضح الدكتور محمود مهران استشارى جراحة عظام الأطفال على طريقة بونسيتى (Ponsetti method) حيث يتم وضع القدم والساق فى جبس يتم تغييره أسبوعيا حيث يتم تصليح التشوه تدريجيا على مدار أربعة إلى ستة أسابيع حسب استجابة القدم للعلاج.

بعد الانتهاء من آخر جبس تتم عملية بسيطة فى أغلب الحالات يتم فيها تطويل الوتر الإكيلى للساق ووضع الساق فى جبس لمدة ثلاثة أسابيع... وبعد انتهاء المدة توضع القدم فى حذاء خاص للمحافظة على وضع القدم من الالتواء مرة أخرى.
> ويجب على الآباء المتابعة الدورية المستمرة مع الطبيب؛ واتباع تعليمات الطبيب وذلك لضمان عدم ظهور الأعراض مرة أخرى أو اتخاذ الإجراءات فى حالة ظهور الأعراض مرة أخرى.

ويستمر نجاح طريقة بونسيتى فى السن الأكبر ولكن قد يحتاج الطفل لاستعدال القدم عن طريق جراحة قطم العظام أو نقل وتطويل الأوتار.

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مصر 365