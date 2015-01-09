إبطال مفعول طرد مفخخ مرسل إلى رئيس شرطة إيرلندا الشمالية

أبطل خبراء المفرقات مفعول طرد مفخخ أرسل إلى رئيس شرطة إيرلندا ‏الشمالية جورج هاميلتون، طبقا لشبكة “بي بي سي” البريطانية اليوم.

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> وذكرت الشبكة أن الطرد أرسل إلى مقر الشرطة في بلفاست أمس الخميس ، مشيرة إلى ‏استدعاء خبراء المفرقعات لإبطاله في مقر الشرطة في شرق المدينة.

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> وأعلنت الشرطة رفع حالة التأهب بعد تلقي الطرد المشبوه في كيس بني مبطن تم استلامه من ‏خلال البريد في مقر الشرطة.

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> وقال مراقب الشرطة الإيرلندية سام دونالدسون “هذا عمل طائش وأحمق كان من الممكن أن ‏يؤدي إلى إصابة خطيرة لأي شخص تعامل مع هذا الطرد “.

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> وأضاف دونالدسون ” رغم أنه ليس لدينا أي معلومات تشير إلى وجود طرود أخرى مماثلة في النظام ‏البريدي ، أود أن أطالب الناس بتوخي الحذر”.

أ ش أ