إبطال مفعول طرد مفخخ مرسل إلى رئيس شرطة إيرلندا الشمالية

أبطل خبراء المفرقات مفعول طرد مفخخ أرسل إلى رئيس شرطة إيرلندا الشمالية جورج هاميلتون، طبقا لشبكة “بي بي سي” البريطانية اليوم.
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> وذكرت الشبكة أن الطرد أرسل إلى مقر الشرطة في بلفاست أمس الخميس ، مشيرة إلى استدعاء خبراء المفرقعات لإبطاله في مقر الشرطة في شرق المدينة.
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> وأعلنت الشرطة رفع حالة التأهب بعد تلقي الطرد المشبوه في كيس بني مبطن تم استلامه من خلال البريد في مقر الشرطة.
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> وقال مراقب الشرطة الإيرلندية سام دونالدسون “هذا عمل طائش وأحمق كان من الممكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة لأي شخص تعامل مع هذا الطرد “.
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> وأضاف دونالدسون ” رغم أنه ليس لدينا أي معلومات تشير إلى وجود طرود أخرى مماثلة في النظام البريدي ، أود أن أطالب الناس بتوخي الحذر”.
أ ش أ