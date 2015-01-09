أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إبطال مفعول طرد مفخخ مرسل إلى رئيس شرطة إيرلندا الشمالية

Google+ Print
إبطال مفعول طرد مفخخ مرسل إلى رئيس شرطة إيرلندا الشمالية إبطال مفعول طرد مفخخ مرسل إلى رئيس شرطة إيرلندا الشمالية

شرطة إيرلندا_أرشيفية

أبطل خبراء المفرقات مفعول طرد مفخخ أرسل إلى رئيس شرطة إيرلندا ‏الشمالية جورج هاميلتون، طبقا لشبكة “بي بي سي” البريطانية اليوم.
> ‏
> وذكرت الشبكة أن الطرد أرسل إلى مقر الشرطة في بلفاست أمس الخميس ، مشيرة إلى ‏استدعاء خبراء المفرقعات لإبطاله في مقر الشرطة في شرق المدينة.
> ‏
> وأعلنت الشرطة رفع حالة التأهب بعد تلقي الطرد المشبوه في كيس بني مبطن تم استلامه من ‏خلال البريد في مقر الشرطة.
> ‏
> وقال مراقب الشرطة الإيرلندية سام دونالدسون “هذا عمل طائش وأحمق كان من الممكن أن ‏يؤدي إلى إصابة خطيرة لأي شخص تعامل مع هذا الطرد “.
> ‏
> وأضاف دونالدسون ” رغم أنه ليس لدينا أي معلومات تشير إلى وجود طرود أخرى مماثلة في النظام ‏البريدي ، أود أن أطالب الناس بتوخي الحذر”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا