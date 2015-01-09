مسؤول دولي ينهي زيارته إلى ليبيا التى عقد خلالها جلسات في طبرق وطرابلس

أنهى المبعوث الأممي للامم المتحدة برناندينو ليون زيارته إلى ليبيا التي استمرت ليوم واحد، عقد خلالها جلسات مشاورات مع قائد عملية الكرامة اللواء خليفة حفتر، وعضو البرلمان الليبي أبوبكر بعيرة، بالإضافة للقائه مع عضو المؤتمر الوطني العام السابق صالح مخزوم، كما التقى قائدا عسكريا من مدينة مصراته.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا بيانا اليوم، أكد فيه المبعوث الأممي على الحاجة لعقد جولة ثانية من الحوار السياسي في القريب العاجل، بغية إيقاف انزلاق البلاد نحو صراع أعمق وانهيار اقتصادي”.

وأضاف البيان أن أغلبية الشعب الليبي يرغب بالسلام، ويجب أن لا يكون الشعب الليبي رهينة لأقلية ترى أن بإمكانها الانتصار في هذا الصراع بالقوة العسكرية.

وأوضح البيان أن اللواء خليفة حفتر قال “إن اللقاء يأتي كجزء من جهود التهدئة العسكرية”.

وترى الأمم المتحدة أنه من الأهمية البالغة تجميد إطلاق النار، ووقف القتال لكي يبدأ الحوار على أسس سليمة.

ونوه البيان بأن الأمم المتحدة ستستمر في بذل الجهود لاستئناف العملية السياسية لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، وأن الليبيين يحتاجون للاتحاد والعمل على حل خلافاتهم، إذا أرادوا إنقاذ بلادهم وشعبها ومواردها ومؤسساتها من المزيد والألم والدمار، ومن أجل محاربة الإرهاب بشكل فعال.

أ ش أ