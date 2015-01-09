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اختيار 8 معاونيين من الشباب لوزير الطيران المدني وإرسال اسمائهم للجهات الرقابية

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اختيار 8 معاونيين من الشباب لوزير الطيران المدني وإرسال اسمائهم للجهات الرقابية اختيار 8 معاونيين من الشباب لوزير الطيران المدني وإرسال اسمائهم للجهات الرقابية

الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى

أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى أنه تم اختيار 8معاونيين من الشباب ، كمساعدين له ، من بين30  شابا من مختلف التخصصات بكافة الشركات ، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح الفرصة للشباب فى مختلف الوزارات ، لتولى الوظائف القيادية مستقبلا ، ولخلق صف ثانى من الشباب.

وأشار وزير الطيران الي انه تم ارسال اسماء من وقع عليهم الاختيار للجهات الرقابية والامنية كأجراء روتينى تمهيدا لتسلك مهامهم كمعاونيين له .

وأكد  انه لا يوجد اى تعارض بين عملهم ، وبين مهام رؤساء الشركات القابضة والتابعة ، ولكن سيكون لهم مهام خاصة وتكليفات من. شخصيا .

وعن الحودادث المتكررة فى مهبط الطائرات بين سيارات وطائرات قال وزير الطيران تم فتح التحقيق فى تلك الحوادث ، وسيتم عمل دورات تدريبية على اعلى مستوى للسائقين ، بخلاف اجراء كشف طبى شامل مفاجئ ، على جميع المتعاملين مع الطائرات ، لضمان اعلى مستوى للامن والسلامة الجوية ، واضاف هناك نسب عالمية للحوادث بمهبط الطائرات ، ونحن لم نتجاوز تلك النسب رغم اعترافنا بوجود سلبيات ونعمل على معالجتها فورا .

وعن قيام احدى الشركات الخاصة برحلات الى المدن الصينية ، للزيادة السياحة الصينية ، قال وزير الطيران تم مخاطبة السلطات الصينية عن طريق وزارة الخارجية المصرية للحصول على تصريح للشركة المصرية الخاصة ، بالقيام برحلات من ٥ مدن صينية الى أسوان ونبذل قصارى جهدنا لدعم الشركة ، لدعم الحركة السياحية .

وعن تداعيات الحادث الارهابة بفرنسا وقتل 12  من العاملين باحدى الصحف الفرنسية ومدي تاثيره علي الحركة من اوروبا، قال وزير الطيران حتى الان لا يوجد تداعيات سلبية او الغاء للحجوزات ، نظرا لان الحجوزات والتعاقدات من فترة ولكن الايام المقبلة تظهر تأثير الحادث الارهابى .

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