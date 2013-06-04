الطماطم تقلل الإصابة بمرض السرطان وتقلل الإصابة بتجلط الدم

تقول الدكتورة مروة عزمى الأستاذ المساعد بقسم الحيوان الزراعى بكلية الزراعة جامعة المنصورة إن الباحثين فى المركز القومى الأمريكى لعلوم سلامة الأطعمة توصل إلى أن الطماطم هى أكبر مصدر غذائى للحصول على مادة "الليكوبين" وهذه المادة تعتبر من مضادات الأكسدة ذات الفاعلية فى الحد من الإصابة بالأورام، وأضافت أن تأثير الطماطم ظهر بوضوح خلال نشوء الأمراض السرطانية.

وأشارت مروة إلى أن تناول ثمار الطماطم بقشرتها يرفع بنسبة 75% من امتصاص الأمعاء لمواد "لايكوبين" مقارنة بتناولها مقشرها بالإضافة إلى أن تناول ثمار الطماطم بزيت الزيتون يرفع من قدرات الأمعاء على امتصاص مواد "لايكوبين" المضادة للأكسدة يؤدى إلى خفض أكبر فى نسبة الإصابة بأمراض شريين القلب.

بالإضافة إلى أن هناك أبحاثا أسترالية أكدت على أن عصير الطماطم يساعد فى الوقاية من تجلط الدم وذلك لاحتوائه الطبقة الصفراء اللزجة والمحيطة ببذور الطماطم على مواد مضادة لتجلط الدم.