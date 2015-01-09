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غداً.. حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية لعام 2014 بدار الأوبرا

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غداً.. حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية لعام 2014 بدار الأوبرا غداً.. حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية لعام 2014 بدار الأوبرا

صورة من الدورة السابقة

تستعد مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، للاحتفال بانطلاق الدورة العاشرة لجوائز ساويرس الثقافية، والإعلان عن الفائزين بالجوائز لعام 2014، وذلك غداً السبت الموافق 10 يناير المقبل، بدار الأوبر المصرية.

ومن المقرر أن يشهد حفل هذا العام برنامجا احتفاليا خاصا، بمناسبة مرور عشرة أعوام علي إطلاق جوائز ساويرس الثقافية، بحضور نخبة من الشخصيات العامة و رموز المجتمع المصري، من مثقفين وفنانين ومبدعين وسياسيين.

كانت مؤسسة ساويرس قد أعلنت عن فتح باب الترشح للمسابقة، خلال الفترة من 1 يوليو حتي 14 أغسطس 2014، و لكن نظرا للإقبال الشديد وبناء على طلب العديد من الأدباء والمثقفين، قام مجلس أمناء الجائزة بمد موعد التقديم حتي يوم 21 أغسطس . و قد تلقت أمانة الجائزة هذا العام 386 عملا أدبيا.

وقد تنوعت الأعمال حسب فروع الجائزة ما بين الرواية والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي. و يتم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة ست لجان محايدة تضم نخبة من أكبر الأدباء والكتاب والسينمائيين والمسرحيين والنقاد وأساتذة الدراما في . هذا وسوف يتم الإعلان عن القوائم القصيرة لأفضل الأعمال المتقدمة لجوائز الشباب في مجالي الكتابة الأدبية والسينمائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

تعد جوائز ساويرس الثقافية أحد أهم أدوار مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي و إثراء روح الأمة وبعث نهضتها ، حيث بدأت المؤسسة منذ عام 2005 بتنظيم مسابقة جائزة ساويرس الثقافية لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب، في مجالات الرواية، والمجموعات القصصية القصيرة، بهدف تحفيز الأدباء والكتاب والمؤلفين المصريين و تشجيع الإبداع الفني لديهم وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة.

وعلى مدار العشر سنوات الماضية، تطورت المسابقة لتشمل مزيداً من روافد الإبداع الأدبي والفني ، حيث قام مجلس أمناء الجائزة بإضافة فروعا جديدة للمسابقة في مجال كتابة السيناريو السينمائي، لدعم تطور ونمو صناعة السينما في مصر، ومجال الكتابة المسرحية، للمساهمة في ظهور طاقات إبداعية جديدة في عالم المسرح. وفي عام 2013 تم إضافة جائزة جديدة في مجال النقد الأدبي لأهمية هذا النوع البناء من الأدب في الأرتقاء بكل فروع الأدب الأخرى.

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