"الارصاد" يحذر من ارتياد البحر وتدني الرؤية الافقية

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الى عدم ارتياد البحر نتيجة اضطرابه اعتبارا من مساء غد السبت ولمدة ثلاثة ايام على الاقل وأخذ الحيطه والحذر على الطرقات بسبب تدني الرؤية الافقية نتيجة الغبار والاتربة المثارة بفعل نشاط الرياح.

وتوقع المركز - في بيان له اليوم عن حالة الطقس التي تشهدها الدولة في الفترة من 10 وحتى 13 يناير 2015 - ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا وتزداد كميات السحب على الجزر والمناطق الغربية ليلا والرياح معتدلة السرعة بوجه عام قد تنشط ليلا فوق البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي قد يضطرب أحيانا مع آخر الليل غربا وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان وان تزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع إحتمال تشكل ضباب إلى ضباب خفيف ومتفرق.

وقال المركز في بيانه ان الطقس سيستمر يوم الأحد غائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة على الجزر والسواحل والمناطق الشمالية مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة كما تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا وتكون قوية فوق البحر ليصبح البحر مضطرب إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي ومتوسط الموج إلى مضطرب في بحر عمان وتكون الرياح محملة بالغبار ومثيرة لبعض الأتربة خاصة غربا تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الافقية أحيانا.

كما توقع ان تشهد الدولة يوم الاثنين طقسا مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق وتستمر الرياح نشطة بوجه عام وقوية أحيانا فوق البحر مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة قد تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الافقية أحيانا والبحر مضطرب الموج إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

الطقس و درجات الحرارة في الإمارات