أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

التلفزيون الفرنسي: محتجز الرهائن بالمطعم اليهودي بشرق باريس منفذ اعتداء «مونروج»

Google+ Print
التلفزيون الفرنسي: محتجز الرهائن بالمطعم اليهودي بشرق باريس منفذ اعتداء «مونروج» التلفزيون الفرنسي: محتجز الرهائن بالمطعم اليهودي بشرق باريس منفذ اعتداء «مونروج»

الرئيس الفرنسى

ذكر التلفزيون الفرنسي أن محتجز الرهائن في المطعم اليهودي بمنطقة “بورت دو فانسان” شرق باريس هو منفذ اعتداء “مونتروج” الذي وقع أمس وأسفر عن مقتل شرطية وإصابة آخر.

وقد نشرت الشرطة الفرنسية صورة رجل وإمرأة مشتبه بهما في حادث اعتداء “مونتروج” الذي أسفر أمس عن مقتل شرطية.

و ذكر مصدر أمني أن المتهمين هما أميدي كوليبالي “٣٢ عاما”،وحياة بوماديين “٢٦ عاما”،مشيرا إلى أنهما مسلحان وخطران وأنه تم إصدار مذكرة بتوقيفهما بتهمة القتل العمد والانضمام إلى منظمة إرهابية.

كما تم التأكد من صلة محتجز الرهائن بمنفذي هجوم “شارلي إبيدو” بعد أن طلب من قوات الأمن فك الحصار حول الأخوين كواشي المشتبه بهما في هجوم “شارلي إبيدو”،واللذين تواصل الشرطة محاصرتهما في أحد المعامل في شمال شرقي العاصمة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا