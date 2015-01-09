التلفزيون الفرنسي: محتجز الرهائن بالمطعم اليهودي بشرق باريس منفذ اعتداء «مونروج»

ذكر التلفزيون الفرنسي أن محتجز الرهائن في المطعم اليهودي بمنطقة “بورت دو فانسان” شرق باريس هو منفذ اعتداء “مونتروج” الذي وقع أمس وأسفر عن مقتل شرطية وإصابة آخر.

وقد نشرت الشرطة الفرنسية صورة رجل وإمرأة مشتبه بهما في حادث اعتداء “مونتروج” الذي أسفر أمس عن مقتل شرطية.

و ذكر مصدر أمني أن المتهمين هما أميدي كوليبالي “٣٢ عاما”،وحياة بوماديين “٢٦ عاما”،مشيرا إلى أنهما مسلحان وخطران وأنه تم إصدار مذكرة بتوقيفهما بتهمة القتل العمد والانضمام إلى منظمة إرهابية.

كما تم التأكد من صلة محتجز الرهائن بمنفذي هجوم “شارلي إبيدو” بعد أن طلب من قوات الأمن فك الحصار حول الأخوين كواشي المشتبه بهما في هجوم “شارلي إبيدو”،واللذين تواصل الشرطة محاصرتهما في أحد المعامل في شمال شرقي العاصمة.

أ ش أ