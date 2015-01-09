أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نقابة الصحفيين تدعو لوقفة للتنديد بجريمة “شارلي إيبدو” بعد غد

Google+ Print
نقابة الصحفيين تدعو لوقفة للتنديد بجريمة “شارلي إيبدو” بعد غد نقابة الصحفيين تدعو لوقفة للتنديد بجريمة “شارلي إيبدو” بعد غد

نقابة الصحفيين

دعت نقابة الصحفيين، إلى وقفة حاشدة أمام دار النقابة، بعد غد الأحد، للتنديد بالحادث الإرهابي الغادر الذي تعرضت له مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية يوم الأربعاء الماضي.

وقال كارم محمود سكرتير عام النقابة  في بيان صحفي اليوم أن الوقفة التي ستبدأ في الساعة الثانية من بعد ظهر الأحد المقبل، ستقام تحت عنوان “دفاعاً عن شرف الكلمة وحرية التعبير”،وسيشارك فيها الصحفيون ومجلس نقابتهم رافعين القلم والكاميرا، كما سيشارك في الواقفة عدد من نقباء وممثلي النقابات المهنية ورموز القوى الوطنية المصرية، التي عبرت جميعها عن إدانة الحادث الإرهابي الجبان الذي راح ضحيته صحفيون ورسامون عزل، لا يملكون سوى القلم والكلمة.

وأضاف سكرتير عام النقابة أن الوقفة التي ستستمر مدة نصف الساعة سيعقبها مؤتمرًا صحفيًا بقاعة المؤتمرات في النقابة.

يذكر أن مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية الساخرة، قد شهد صباح الأربعاء هجومًا إرهابيًا مروعًا نفذه ثلاثة مسلحين ملثمين برشاشات أوتوماتيكية وأطلقوا النيران بشكل عشوائي على المتواجدين، مما أسفر عن مصرع عشر صحفيين واثنين من رجال الشرطة وإصابة نحو عشرين آخرين من بينهم أربعة وصفت حالتهم بالخطرة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا