نقابة الصحفيين تدعو لوقفة للتنديد بجريمة “شارلي إيبدو” بعد غد

دعت نقابة الصحفيين، إلى وقفة حاشدة أمام دار النقابة، بعد غد الأحد، للتنديد بالحادث الإرهابي الغادر الذي تعرضت له مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية يوم الأربعاء الماضي.

وقال كارم محمود سكرتير عام النقابة في بيان صحفي اليوم أن الوقفة التي ستبدأ في الساعة الثانية من بعد ظهر الأحد المقبل، ستقام تحت عنوان “دفاعاً عن شرف الكلمة وحرية التعبير”،وسيشارك فيها الصحفيون ومجلس نقابتهم رافعين القلم والكاميرا، كما سيشارك في الواقفة عدد من نقباء وممثلي النقابات المهنية ورموز القوى الوطنية المصرية، التي عبرت جميعها عن إدانة الحادث الإرهابي الجبان الذي راح ضحيته صحفيون ورسامون عزل، لا يملكون سوى القلم والكلمة.

وأضاف سكرتير عام النقابة أن الوقفة التي ستستمر مدة نصف الساعة سيعقبها مؤتمرًا صحفيًا بقاعة المؤتمرات في النقابة.

يذكر أن مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية الساخرة، قد شهد صباح الأربعاء هجومًا إرهابيًا مروعًا نفذه ثلاثة مسلحين ملثمين برشاشات أوتوماتيكية وأطلقوا النيران بشكل عشوائي على المتواجدين، مما أسفر عن مصرع عشر صحفيين واثنين من رجال الشرطة وإصابة نحو عشرين آخرين من بينهم أربعة وصفت حالتهم بالخطرة.

أ ش أ