ضبط خلية إخوانية تخطط لإستهداف ضباط الشرطة

أكد اللواء على الدمرداش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، نجاح الأجهزة الأمنية فى القاء القبض على خلية إرهابية تضم 3 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى كانت تخطط لاستهداف 5 ضباط شرطة.

وأوضح اللواء «الدمرداش»، أن قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة النزهة قد نجحت أثناء مرورها أمام عمارات الفاروقية بشارع جسر السويس من ضبط كل من :- خالد يسري ذكي محمد،21 سنة طالب بمعهد العبور للهندسة والتكنولوجيا ومقيم بمدينة السلام وضبط بحوزته سلاح أبيض «مطواة»، وطبنجة ماركة كولت 9 مم وبخزينتها عدد 14 طلقة، وبلال هاني كمال هلال إمام، 19 سنة طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ومقيم عزبة النخل بالمرج وبحوزته طبنجة ماركة لورينكو وبخزينتها عدد 8 طلقات، وكذلك عبد الرحمن إبراهيم عبد ربه إبراهيم، 19 سنة طالب بكلية لغات وترجمة جامعة القاهرة، ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته سلاح ابيض «مطواة»، وطبنجة ماركة براونينج عيار 9 مم وبخزينتها عدد 9 طلقات من ذات العيار.

وبمناقشتهم اعترفوا بإنتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي، وبتفتيش السيارة التى كانوا يستقلولها ماركة «تيريوس رقم م . س . س/ 418 مصر»، عثر بداخلها على الآتي: «باروكة حريمي – 2 فلاش ميموري – 7 شرائح تليفون محمول – خزينة طبنجة بها عدد 8 طلقات عيار 9 ملي – عدد 9 طلقات عيار 9 ملي – جيركن كبير به مادة قلوية – كشف به أسماء لعدد 5 ضباط ومحال إقامة كلاً منهم »، وبمناقشتهم إعترفوا بإنتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتكوينهم خليه إرهابية لإستهداف ضباط الشرطة، وأنهم في سبيل ذلك أعدوا تلك المضبوطات التي ضبطت بحوزتهم، بالإضافة لدراجة بخارية بدون لوحات لتحقيق سرعة التنقل والهروب عقب إرتكاب أعمالهم الإرهابية «أرشدوا عنها وتم ضبطها»، وتحصلوا على معلومات عن محال إقامة عدد من الضباط كانوا في طريقهم لرصدهم وإستهدافهم أثناء تحركاتهم من وإلى محال إقامتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وجاري إستكمال مناقشة المذكورين عما أرتكبوه من حوادث أخرى.