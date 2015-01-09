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القبض على سائق وبائع خبز قبل تهريبهما 6 آلاف رغيف للسوق السوداء بالقليوبية

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القبض على سائق وبائع خبز قبل تهريبهما 6 آلاف رغيف للسوق السوداء بالقليوبية القبض على سائق وبائع خبز قبل تهريبهما 6 آلاف رغيف للسوق السوداء بالقليوبية

صورة أرشيفية

نجحت مباحث بالقليوبية، بالتعاون مع إدارة تأمين الطرق والمنافذ فى القبض على بائع خبز وسائق، وذلك قبل قيامهم بتهريب 6 ألاف رغيف خبز بلدى مدعم إلى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارا بقيام بعض التجار بتجميع خبز بلدى مدعم والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية وذلك للاتجار به فى السوق السوداء.

وأكدت التحريات صحة المعلومات وعقب تقنيين الاجراءات قامت حملة تموينية بقيادة الملازم ناصر بحيري مصطفى، الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالمديرية، والمعين خدمة كمين الكورنيش – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، اسفرت عن ضبط المدعو خالد ذ خ 33 سنة قائد السيارة رقم ف و ب 4927 مقيم ميت حلفا دائرة مركز قليوب، وبرفقته المدعو شعبان ع ع 47 سنة بائع خبز ومقيم ذات الناحية، وذلك لتجميعهم ونقلهم خبز بلدى مدعم من قبل الدولة لبيعه فى السوق السوداء وبدون فواتير ومستندات تدل على مصدره وتم ضبط عدد 6000 ستة الاف رغيف خبز بلدى مدعم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 329 جنح قسم اول شبرا الخيمة لسنة 2015، وجارى العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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