محافظ القاهرة يتفقد دار القضاء العالي استعدادًا لزيارة الرئيس غدًا

حضر محافظ القاهرة، جلال مصطفى سعيد، اليوم الجمعة، إلى دار القضاء وبرفقته عدد من المسئولين من المحافظة للاطمئنان على آخر الاستعدادات التى تجريها المحافظة لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قام بتفقد الشوارع الجانبية للتأكد من نظافتها، كما ينتشر العاملون بالمحافظة والحى بجميع محيط المبنى لتزيبنه قبل زيارة الرئيس.

ويقوم خبراء المفرقعات التابعين لفرقة الحرس الجمهورى بزيارة إلى دار القضاء، حيث يقوموا بعملية مسح لجميع أجزاء المبنى، وذلك قبل حضور الرئيس السيسي إلى المبنى للقاء القضاة.

ويجرى خبراء المفرقعات مسح لمكاتب الشخصيات القضائية مثل النائب العام ورئيس الأعلى للقضاء ورئيس الاستئناف وقاعة عبدالعزيز باشا فهمى التى سيعقد بها اللقاء ومحاكم الجنايات والاستئناف.