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كوريا الشمالية ترفض دعوة برلمان كوريا الجنوبية من أجل إجراء محادثات

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كوريا الشمالية ترفض دعوة برلمان كوريا الجنوبية من أجل إجراء محادثات كوريا الشمالية ترفض دعوة برلمان كوريا الجنوبية من أجل إجراء محادثات

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج

رفضت كوريا الشمالية اليوم دعوة وجهتها كوريا الجنوبية لاستئناف المحادثات المتوقفة مما يعتبر انتكاسة لجهود احتواء التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعدما دعا الزعيم الكوري الشمالي فجأة إلى عقد قمة.

ودعا برلمان كوريا الجنوبية الشهر الماضي إلى استئناف المفاوضات بشأن قضايا مختلفة منها حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ولم شمل الأسر التي فرقتها الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

لكن مسؤولا في وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية التي تتولى شؤون الكوريتين قال إن الشمال رفض الاقتراح دون سبب.

واقترحت سول أيضا إجراء المحادثات بين الكوريتين هذا الشهر لكن بيونجيانج لم ترد على هذا العرض تحديدا.

ويأتي رفض دعوة برلمان كوريا الجنوبية بينما يتصاعد التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الحليف الرئيسي لسول.

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون في كلمة بمناسبة العام الجديد إنه مستعد لعقد قمة مع الجنوب حسب ما ذكرت “رويترز”.

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