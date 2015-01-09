اختتام الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى الصين ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي

اختتم فى بكين اليوم الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بعد الإعلان عن عقد الاجتماع المقبل للمنتدى في تشيلي في عام 2018.

وصدر عن الاجتماع ثلاث وثائق رئيسية وهي : إعلان بكين والخطة الخمسية للتعاون واللوائح الخاصة لمنتدى الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، كما توصل الجانبان إلى توافق في الآراء بشأن تعميق الثقة على المستوى السياسى وتوسيع التعاون وتطوير المنتدى.

وقد ترأس الاجتماع، الذي استمر يومين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الكوستاريكي مانويل غونزاليس سانز.

وقال وانغ فى كلمة فى ختام المنتدى أن تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل افتتاح الاجتماع سترشد عملية تطوير منتدى الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

كما وعد بأن الصين ستبذل جهدها لبناء نموذج جديد للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.

وقال غونزاليس إن الاجتماع التاريخي أطلق عملية التعاون الشامل بين الصين ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الأمر الذي سيبني علاقة أوثق بينهم ويعود بالنفع على شعوبهم.

أ ش أ