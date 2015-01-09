أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اختتام الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى الصين ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي

Google+ Print
اختتام الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى الصين ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي اختتام الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى الصين ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي

وزير الخارجية الصينى

اختتم فى بكين اليوم الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بعد الإعلان عن عقد الاجتماع المقبل للمنتدى في تشيلي في عام 2018.

وصدر عن الاجتماع ثلاث وثائق رئيسية وهي : إعلان بكين والخطة الخمسية للتعاون واللوائح الخاصة لمنتدى الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، كما توصل الجانبان إلى توافق في الآراء بشأن تعميق الثقة على المستوى السياسى وتوسيع التعاون وتطوير المنتدى.

وقد ترأس الاجتماع، الذي استمر يومين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الكوستاريكي مانويل غونزاليس سانز.

وقال وانغ فى كلمة فى ختام المنتدى أن تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل افتتاح الاجتماع سترشد عملية تطوير منتدى الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

كما وعد بأن الصين ستبذل جهدها لبناء نموذج جديد للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.

وقال غونزاليس إن الاجتماع التاريخي أطلق عملية التعاون الشامل بين الصين ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الأمر الذي سيبني علاقة أوثق بينهم ويعود بالنفع على شعوبهم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا