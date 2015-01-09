وزير الدفاع السوداني يؤكد قدرة الجيش على دحر المتمردين بإقليم دارفور

أكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عبد الرحيم حسين، أن عمليات “الصيف الحاسم” التي تنفذها القوات المسلحة للقضاء على الحركات المتمردة والمسلحة بالبلاد ، ستكون حاسمة في دحر المتمردين على كافة مسارح العمليات بإقليم دارفور ، مشددا على عدم تفريط القوات المسلحة السودانية في أي شبر من تراب الوطن.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمنطقة “فنقا” بشرق جبل مرة بولاية جنوب دارفور ، والتي استردتها القوات السودانية في الأول من يناير الجاري من أيدي فلول التمرد ، وذلك في إطار عمليات “الصيف الحاسم” والتي رافقه خلالها مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني محمد عطا ، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

ووجه وزير الدفاع السوداني الشكر والتحية لقوات الدعم السريع على ما تم إنجازه بتحرير “فنقا” ، والتي قال ” إنها لم يرفرف فيها علم السودان طوال الثلاث عشرة سنة الماضية,مضيفا أنه بتحرير “فنقا” اكتمل ثلثا المشوار لدحر التمرد من كافة دارفور ، وان قناة التمرد انكسرت وان عزيمته قد انهارت تماما.

ومن جانبه أشاد مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالسودان ، بدور قوات الدعم السريع في تحرير منطقة “فنقا” ودحر التمرد ، ودعا قوات الدعم السريع لمواصلة المشوار والقضاء على التمرد في البلاد جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة .. مؤكدا أن الاستعدادات قد اكتملت من قبل كافة الأجهزة النظامية للقضاء على التمرد في البلاد.

أ ش أ