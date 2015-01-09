عمرو موسى ينعي ضحايا «شارلي إبيدو».. ويؤكد: الإرهاب ظاهرة عالمية تحتاج لتكاتف دولي

أجرى عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، اتصالا أمس الخميس بالقائم بأعمال سفير فرنسا بالقاهرة وذلك لتقديم خالص تعازيه للجمهورية الفرنسية والسفير، ووزير الخارجية والشعب الفرنسي في ضحايا الهجوم الإرهابي القبيح الذي استهدف مقر جريدة شارلي إبدو.

وأكد موسى خلال الاتصال أن الشعب المصري، الذي فقد العديد من أبنائه في حربه ضد الإرهاب الدولي الذي يحاول أن يجد موطئ قدم له، يحس بآلام أسر الضحايا الذين فقدوا أحباءهم أيضاً.

وقال موسى أن الإرهاب ظاهرة عالمية تحتاج إلى تكاتف القوى الدولية، لا سيما في حوض البحر الأبيض المتوسط لمحاصرته ولفظه والتخلص من ممارساته وشروره.