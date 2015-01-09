المصري غاضب من غياب إدارة الأهلي عن المباراة

(الجونة) أحمد الخولي - أبدى ياسر يحيى رئيس مجلس إدارة المصري استيائه من أنباء مقاطعة مجلس إدارة الأهلي مواجهة الفريقين التي تقام يوم السبت على ملعب الجونة.

ويستعد الفريقان لمواجهة هي الأولى منذ فاجعة بورسعيد التي سقط فيها 72 مشجعا أهلاويا عقب صافرة نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز المصري 3-1، تبعه إلغاء المسابقة.

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وقال ياسر يحيى لمراسل FilGoal.com في الجونة يوم الجمعة: "كنا نتطلع لإقامة المباراة واستغلالها لنبذ الخلافات وتهدئة الأوضاع ولكن تصريحات مسؤولي الأهلي ومقاطعتهم تجرحنا".

وأضاف "المباراة فرصة لتصفية الأجواء، ولا أعرف لماذا تتصرف إدارة الأهلي هكذا".

وأكد رئيس المصري "إدارة الأهلي قررت مقاطعة المصري، إذن فلابد عليهم ألا تتجزأ المواقف، فهناك لاعبين في صفوفه حاليا ارتدوا قميص المصري، وقاموا بشراء لاعبين لعبوا لفريقنا".

وائل جمعة مدير الكرة قد أوضح تلك النقطة أنه لا تعامل مع إدارة المصري.

وكان جمال جبر المتحدث الإعلامي للأهلي قد نفى مقاطعة المباراة، غير أنه أوضح أن بُعد الملعب سبب في عدم حضور محمود طاهر للقاء. (طالع التفاصيل)

ولعب سعد سمير في المصري البورسعيدي، كما نجح الأهلي في ضم مؤمن زكريا من إنبي في يناير الجاري.

وأوضح ياسر يحيى "كان لدينا أفكار مثل أن يقدم لاعبونا هدايا للاعبي الأهلي، رفع لافتات تشير بأن ضحايا الأهلي هم شهداء مدينة بورسعيد، ولكن خشينا من رد فعل يجرحنا ويجرح بورسعيد ككل بعد موقف إدارة النادي الأحمر".

وكان المصري قد قرر ارتداء قمصان عليها 126 تخليدا لشهداء الأهلي وبورسعيد بجانب شهيد الزمالك، باعتبارهم ضحايا الرياضة جميعا.

وأتم "مجلس إدارة المصري سيحرص على حضور المباراة بالكامل، وهذا ليس إجراء استثنائي بل هو المتبع لمباريات الفريق في المسابقة".