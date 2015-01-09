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الأهلي والمصري يتدربان في نفس التوقيت بالجونة

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الأهلي والمصري يتدربان في نفس التوقيت بالجونة الأهلي والمصري يتدربان في نفس التوقيت بالجونة

(الجونة) أحمد الخولي - يجري فريقا الأهلي والمصري تدريبهم الأخير والرئيسي استعدادا للمواجهة المرتقبة يوم السبت بالجولة 14 من الدوري المصري على ملعب الجونة.

ويخوض الأهلي مرانه على ملعب الجونة الرئيسي، بينما يجري المصري تدريبه على الفرعي.

وتقام المباراة وسط ترقب نظرا لكونها المواجهة الأولى بين الفريقين بعد فاجعة بورسعيد التي سقط فيها 72 مشجعا أهلاويا.

ويحتل الأهلي الترتيب الرابع برصيد 27 نقطة، ويحل المصري الـ14 برصيد 20 نقطة.

ويبدأ التدريب في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد إقامة المباراة يوم السبت.

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