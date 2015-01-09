' سخونة ' عبد الظاهر تربك حسابات الأهلي قبل مواجهة المصري

(الجونة) أحمد الخولي - أصيب أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي بارتفاع مفاجيء في درجة الحرارة قبل مواجهة المصري يوم السبت حرمه من المشاركة في التدريب الرئيسي الجمعة.

ويلعب الأهلي بالجولة 14 أمام المصري في لقاء مرتقب، نظرا لكونه المواجهة الأولى التي تجمع الفريقين منذ مذبحة بورسعيد.

وذكر مراسل FilGoal.com أن عبد الظاهر لم يغادر الفندق نظرا لإصابته بنزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة.

ولم يتحدد مدى إمكانية مشاركة عبد الظاهر في المباراة من عدمها.

وفي سياق متصل، أجرى خوان جاريدو المدير الفني للأهلي تقسيمة بين لاعبي الأهلي ولم يتضح منها معالم التشكيل الذي سيبدأ به المباراة.

ويعاني الأهلي من نقص في الصفوف لإصابة باسم علي، وإيقاف حسام عاشور، ووليد سليمان.