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البرلمان التايلاندي يبدأ مساءلة رئيسة الوزراء السابقة

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بدأ البرلمان التايلاندي، الجمعة، جلسة لمساءلة رئيسة الوزراء السابقة، ينجلوك شيناوترا، في خطوة يمكن أن تؤدي إلى منعها من ممارسة العمل السياسي خمس سنوات وتشعل التوترات في البلاد المنقسمة.

وأقيلت ينجلوك، وهي أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في تايلاند، بتهمة استغلال السلطة، في مايو، قبل أيام من انقلاب عسكري أنهى شهورا من احتجاجات نظمها معارضوها.

ولا تزال ينجلوك تحظى بشعبية بين سكان الريف الفقراء الذين انتخبوها بأغلبية كبيرة، في 2011، وهي نفس الشعبية التي يتمتع بها شقيقها رئيس الوزراء الأسبق، تاكسين شيناوترا، وربما تمثل المساءلة اختبارا لحالة الهدوء الهش الذي يسود البلاد في ظل الحكم العسكري.

وقالت ينجلوك أمام المجلس التشريعي الوطني الذي عينه الجيش إن اجراء المساءلة بهدف العزل عديم الجدوى لانها لم تعد تشغل أي منصب سياسي.

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