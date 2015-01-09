بالصور.. «ناسا» و«نيسان» تشتركان في إنتاج سيارة آلية القيادة

أعلنت شركة «نيسان» اليابانية لتصنيع السيارات ومركز «إيمز» البحثي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، الخميس، عن شراكة بحث وتطوير تستمر 5 سنوات لتطوير نظم قيادة السيارات آليا، بحيث يمكن تطبيقها على السيارات التجارية.

وأبدت شركة «نيسان» تحمسها لهذه الفكرة، التي يقول مديروها التنفيذيون إنها قد تؤدي إلى تحسين السلامة المرورية، إضافة إلى تكنولوجيا خفض الانبعاث، باعتبارها من المواصفات المهمة لسيارات المستقبل.

وسيتعاون باحثو «ناسا» مع وحدة الأبحاث في «نيسان» في «وادي السيليكون»، مدينة الصناعات التكنولوجية الشهيرة جنوب سان فرانسيسكو، وفق بيانهما المشترك.

ويهدف «إيمز»، الذي وضع نظام تشغيل «الطواف حول المريخ» وعمل الروبوتات على متن محطة الفضاء الدولية، إلى إدخال تكنولوجيا القيادة الآلية للمستهلكين ما بين 2016 و2020.

وتشمل تكنولوجيا السلامة في السيارات الجديدة معرفة أن السيارة على وشك الاصطدام عبر أجهزة استشعار عن بعد، حيث يتم تشغيل الفرامل تلقائيا، حتى لو يستطيع السائق فعل أي شيء، وهناك أيضا سيارات سيتم تزويدها بخاصية الركن تلقائيا في موقف السيارات.

وإلى جانب «نيسان»، يعمل عدد من الشركات العالمية الكبرى على تطوير تكنولوجيا «القيادة الذاتية» مثل منافستها اليابانية «تويوتا» وشركتي «جنرال موتورز» و«فورد موتور» الأمريكيتين.