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«داعش» يتبنى هجوم «شارلي إيبدو» و يتوعد بريطانيا و أمريكا

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أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم، الذي استهدف مقر صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية السياسية الساخرة، بالعاصمة الفرنسية، باريس، الأربعاء.

وحذر مسؤول أئمة وخطباء تنظيم «داعش» بأحد مساجد مدينة الموصل العراقية، الشيخ أبوسعد الأنصاري، من أن «الهجمات على فرنسا رسالة لكل دول التحالف الدولي، وستكرر في كل من بريطانيا وأمريكا».

وقال الأنصاري إن «عمليات فرنسا هي رسالة لكل دولة من دول التحالف التي شاركت بقصف وقتل العشرات من تنظيم داعش في الموصل»، وأضاف: «بدأنا انطلاقنا بعمليتنا التي تنبناها من فرنسا اليوم وغدا لبريطانيا وأمريكا وغيرها وسيكون ردنا الحاسم ليعتبر هؤلاء في التحالف أن (داعش) هي التي ستحرر كل بلاد الفساد والكفر».

ويُعتقد أن المشتبه بهم في الهجوم على «شارلي إيبدو»، الذي أودى بحياة 12 شخصاً على الأقل، على صلات بمنظمات تقوم بتجنيد المقاتلين «الجهاديين» وتم سماعهم وهم يصيحون عبارات «الله أكبر» و«انتقمنا للرسول» .

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