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«داعش» يعلن تواجده رسميًا في ليبيا.. ويؤكد انتشار عملياته الفترة المقبلة

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«داعش» يعلن تواجده رسميًا في ليبيا.. ويؤكد انتشار عملياته الفترة المقبلة «داعش» يعلن تواجده رسميًا في ليبيا.. ويؤكد انتشار عملياته الفترة المقبلة

داعش_أرشيفية

أعلن تنظيم داعش نفسه رسميا في ليبيا كاشفًا عن توسيع عملياته في البلاد، ونشر صورا لما قال إنها عمليات قامت بها عناصره ضد الجيش الليبي في منطقة الليثي، التي تعد آخر معاقله في مدينة بنغازي، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية.

وقال التنظيم في بيان نشر على الإنترنت اليوم إن ما أسماها “سرية القنص” التابعة له، قامت بقتل 12 عنصرا من الموالين “للجيش الليبي” بحي الليثي, مشيرا إلى أنه يمتلك صواريخ وأسلحة متطورة في ليبيا.

وأضاف أنه قتل أيضا 29 عنصرا من مؤيدي الجيش الليبي في وقت آخر من هذا الأسبوع ضمن تقرير أسبوعي تحدث عن عملياته خلال هذا الأسبوع.

كما أظهرت صور بثها الموقع امتلاك التنظيم، الذي لم يعد يجد حرجا فى الإعلان عن نفسه بشكل يومي في ليبيا، صواريخ “سي 5″.

وتبنى التنظيم في وقت سابق مسئوليته عن تصفية 15 جنديا في الجنوب الجمعة الماضية، وهو ما دفع الليبية إلى إعلان حالة الاستنفار الأمني، ودعت المجتمع الدولي إلى رفع الحظر المفروض على واردات السلاح، كي تتمكن من قتال من وصفتهم بالإرهابيين.

أ ش أ

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