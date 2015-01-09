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تحرير 5 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بأسيوط

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تحرير 5 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بأسيوط تحرير 5 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بأسيوط

أرشيفية

تمكنت قوات مباحث مديرية أمن أسيوط بالتنسيق ومباحث الأقسام والمراكز من ضبط 5 قضايا مخدرات تنوعت ما بين التعاطى والإتجار فى حملة أمنية على عدد من مراكز أسيوط.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد ضبط م. خ. ع عامل ومقيم صنبو بديروط وبحوزته 20 جرام من مادة الحشيش المخدر و6 أقراص من العقاقير المخدرة بقصد التعاطي ,وضبط خ. م. ع عامل ومقيم درنكة بأسيوط وبحوزته 60 جرام من جوهر الأفيون المخدربقصد الاتجار ومبلغ ماالى 10805 ألف جنية.

كما تمكن فريق مباحث قسم شرطة أبو تيج برئاسة المقدم أحمد حربى من ضبط ”س. ج. ع عامل” ومقيم بندر أبوتيج وبحوزته 10 جرام من مادة الحشيش المخدرو12جرام من جوهر الأفيون المخدرو8 قرص من العقاقير المخدرة بقصد التعاطي ,وضبط م.ص. هـ عامل ومقيم دير الجنادله بأبو تيج وبحوزته 4 أقراص من العقاقير المخدرة بقصد التعاطي وضبط ع. ع. م. عاطل ومقيم الحمام وبحوزته 59 قرص من العقاقير المخدرة و مبلغ مالي بقصد الاتجار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين كلٍ على حده، وجارى العرض على النيابة وإستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة

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