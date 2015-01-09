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بالصور… محافظ الأقصر يسلم الجوائز للفائزين ببطولة الترايثلون

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بالصور… محافظ الأقصر يسلم الجوائز للفائزين ببطولة الترايثلون بالصور… محافظ الأقصر يسلم الجوائز للفائزين ببطولة الترايثلون

سلم اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر جوائز بطولة الثلاثي “الترايثلون” في الجري والدراجات، والتي فازت بها علي المستوي العربي والافريقي وأوكرانيا علي المستوي الدولي وذلك بساحة ابو الحجاج ومعبد الأقصر.

وشهدت البطولة مشاركة اكثر من 120 لاعب ولاعبة يمثلون 22 دولة وانطلقت البطولة صباح الجمعة من امام معبد الأقصر مرورا بمعبد الكرنك وجزيرة العوامية وحصدت مصر المراكز الاولي في الجري والدراجات حيث حصلت المشاركة فاطمة هجرس من مصر علي المركز الاول بعد ان حصدت اربع ميداليات متنوعة ما بين ذهبية وبرونزية كما حصلت مها عقل ونيرة محمد من مصر علي الميداليات الفضية والبرونزية ، فيما فازت الاوكرانية اليكسندرا ديبانكو بالمركز الاول وانا اندروفا من اوكرانيا بالمركز الثاني ، وفي منافسات الرجال فاز كوربا باتينكو من اوكرانيا بالمركز الاول وروجر روكا من اسبانيا بالمركز الثاني كما فاز في المنافسات العربية المصري محمد خالد بالمركز الاول والمصري محمد اشرف بالمركز الثاني والليبي عبد الرحمن ابو عزيز بالمركز الثالث.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر, أن الأقصر ترحيب المحافظة بكافة الفاعليات التي تساهم في تنشيط السياحة الرياضية كما انها لديها إمكانيات تؤهلها لاستضافة بطولات رياضية محلية وعالمية.

شارك في تسليم الجوائز اللواء احمد ناصر رئيس الاتحاد المصري للثلاثي والدكتور عماد البناني المدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة والناقد الرياضي فتحي سند وعدد من الرياضيين وشهد حفل تسليم الجوائز اللواء علي الجزار رئيس مدينة الأقصر ومدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة وحمدي حسين وكيل المديرية بالأقصر.

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