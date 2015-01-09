المدافع عن «المنتقبات» في فرنسا يسعى لشراء صحيفة «شارلى إيبدو»

كشف رشيد نكاز رئيس حركة الشباب والتغيير “قيد التأسيس” أنه سيعرض مجددا على ملاك اسبوعية “شارلى ايبدو” الفرنسية، شراء 51 % من أسهمها حتى يتمكن من فرض الرقابة الذاتية عليها مؤكدا فى الوقت نفسه ادانته للهجوم الذى تعرضت له واسفر عم مصرع اثنى عشر قتيلا.

وأشار نكاز وهو مدافع عن المنتقبات فى فرنسا والذى تخلى عن جنسيته الفرنسية ليترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية الأخيرة لقناة الشروق نيوز أنه سبق وقدم نفس العرض فى سبتمبر 2012 مقابل 350 ألف يورو لكن رئيس تحرير المجلة “شارب” الذى قتل في العملية رفض أن يمتلك جزائرى مسلم أغلبية الأسهم، وقال نكاز مستعد لأن أدفع أكثر حتى يدرك الفرنسيون أن المسلمين لا يقتلون.

واستطرد قائلا : “هدفى أن أفرض الرقابة الذاتية على الصحيفة التى أساءت للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يرفضه كل مسلم، مؤكدا أن اليمين المتطرف فى فرنسا بزعامة مارى لوبان سيكون أول المستفيدين من الاتهامات الموجهة للمسلمين، وتحديدا في ظل صعود الاسلاموفوبيا، التي قال نكاز إنها “ليست مقتصرة على فرنسا وحسب، وانما تعاني منها عدة دول أوروبية أخرى”.

وجدد رشيد نكاز إصراره على دفع الغرامات المفروضة على المنتقبات في فرنسا، مشيرا إلى أنه سدد أكثر من 90 ألف غرامة، منذ 4 سنوات، لم يتلق خلالها أى مبادرة من أى دولة إسلامية من مجموع 56 دولة، لأنهم يخافون فرنسا لإنهم يخافون من الغرب، بسبب مصالحهم الخاصة، أما أنا فلا يهمني الأمر، سواء عندما كنت فرنسيا أو حتى بعد تنازلي عن جنسيتى، والاحتفاظ بالجزائرية فقط، فقد خصصت صندوقا قيمته المالية مليون يورو، من أجل تسديد كل الغرامات، حتى فى الأماكن التي يقطن فيها اليمين المتطرف، وأيضا الرئيس السابق نيكولا ساركوزى.

أ ش أ