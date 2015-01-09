مقتل 4 جنود من الجيش الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية

أكدت السلطات في أوكرانيا مقتل اربعة جنود ومدنيين اثنين خلال الـ24 ساعة الماضية.

أورد راديو “فرنسا الدولي” اليوم هذا النبأ دون اعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت الاطراف المتنازعة في اوكرانيا قد توصلت في سبتمبر الماضي في العاصمة البيلاروسية “مينسك” إلى اتفاقية تقضي بوقف اطلاق النار واقامة مناطق فاصلة وتبادل الاسرى.

وتبادلت القوات الاوكرانية والانفصاليون في شرق اوكرانيا طوال الشهور الثلاثة الماضية الاتهامات حول خرق وقف اطلاق النار.

يذكر أن أكثر من خمسة الاف شخص قتلوا واصيب 10 الاف آخرين بجروح نتيجة للنزاع في شرق اوكرانيا الذي بدأ في ابريل الماضي.

أ ش أ