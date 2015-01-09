افتتاح مقر مركز التعليم الصيدلي المستمر ومعلومات الدواء الأسبوع المقبل

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة فى اجتماعها الاخير برئاسة الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة افتتاح مقر مركز التعليم الصيدلي المستمر والمركز المصرى الوطنى للمعلومات الدوائية خلال الاسبوع المقبل بمقر النقابة بالإزبكية وذلك بعد أن تم الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة.

حضر الإجتماع كل من عبدالله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة،د.وائل هلال أمين الصندوق،هانى امام أمين الصندوق المساعد للنقابة.

وقالت النقابة فى بيانها اليوم انه وافقت هيئة المكتب فى اجتماعهاعلى طلب نقابة صيادلة المنوفية والخاص بإنشاء مخزن اقليمى لحفظ وتخزين المصل واللقاح ،وتواصلت النقابة مع احدى الشركات وابدت استعدادها لتجهيز المقر وتوفير ثلاجة لحفظ الأمصال.

واعتمدت هيئة المكتب طلبات الاعانة المقدمة من الصيادلة ليتم صرفها فى أقرب وقت.

وتم بالاجتماع الاتفاق على مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة الميزانيات بعد الانتهاء من تقفيل العام المالى لسنة 2014،وأوصت الهيئة بضرورة الاسراع فى انهاء أوراق الدفعة الجديدة المتقدمة للقيد فى جداول النقابة.

كما استقبلت هيئة مكتب النقابة اللجنة العليا للانتخابات للبت فى الطعون المقدمة ضد ثلاث من مرشحى الانتخابات قبل اعلان القائمة النهائية للمرشحين فى 11 يناير الجارى.

أ ش أ