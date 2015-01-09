بالصور: أجمل منتجعات بلغاريا الشتوية

تُلقّب جمهورية بلغاريا بــ"لؤلؤة البلقان" وتقع في الجزء الجنوبي الشرقي من أوروبا، وتحديداً في الجزء الشرقي من شبه جزيرة البلقان، وتتشارك الحدود شمالاً مع رومانيا وغرباً مع يوغوسلافيا، وتتمتع بشتاء بارد، حيث تكسو الثلوج جبالها الشاهقة، وبصيف حار وجاف. عاصمتها "صوفيا".

كما يُعرف الشعب البلغاري بحسن الضيافة، ويرحّب بجميع الوافدين إليه من أطياف المعمورة!

هل تعلمين أن بلغاريا هي واحدة من أرخص الوجهات السياحيّة الأوروبيّة، التي يقصدها كثيرون لممارسة الرياضات الشتوية؟

"سيدتي نت" يقترح عليك زيارة 3 منتجعات مخصّصة للتزلج، في بلغاريا:

1- منتجع "بانسكو": ينافس "بانسكو" أكبر المنتجعات الشتوية في فرنسا وسويسرا، بسبب انخفاض تكاليف خدماته.

وهو يرتفع 925 متراً عن سطح البحر ويبعد حوالي 160 كيلومتراً عن العاصمة "صوفيا" ويضم أكثر من 75 كيلومتراً من منحدرات التزلج، مع قمم تصل إلى 2600 متر!

ويبدو مسار "تومبا"، الذي يحمل اسم المتزلج الإيطالي الشهير ألبيرتو تومبا، من بين أكثر مسارات التزلج تحدياً للمتزلجين في "بانسكو"!

2- منتجع "بامبوروفو": يبعد "بامبوروفو" حوالي 260 كيلومتراً من "صوفيا" و85 كيلومتراً من "بلوفديف". وهو يشهد على تساقط الثلج لمدة 150 يوماً، ويحتوي منحدرات عدة، ويبلغ طول ممرّات التزلج فيه 25 كيلومتراً.

تزينه الجبال الرائعة، مع حلبة تزلج بطول 17.5 كيلومتراً، ما يجعل منه واحداً من منتجعات التزلج الأكثر شعبيّة في بلغاريا.

ومن الفنادق الموصى بالإقامة فيها في المنطقة:

* قرية "مالينا": تقرب من منتجع "بامبوروفو" للتزلج، وتضمّ 30 شاليهاً مجهزة تجهيزاً كاملاً بوسائل الراحة، وتوفر إطلالات رائعة على الأنهار والقمم المغطاة بالثلوج! وهناك، لا تُفوّت فرصة تذوّق الأطباق المحليّة في "مطعم مالينا"!

3- منتجع "بوروفيتس": يرتفع "بوروفيتس" 1300 متر فوق سطح البحر، ويبعد أكثر من 70 كيلومتراً عن العاصمة "صوفيا". وهناك، يبلغ طول مسارات التزلج للمسافات الطويلة 35 كيلومتراً.

يشكّل المنتجع ملاذاً لمن يرغبون بقضاء إجازة شتوية مميّزة، حيث يمكن استئجار معدّات التزلج بمبلغ 15 يورو في اليوم، والتسجيل في دروس التزلج الخصوصية بحوالي 20 يورو في الساعة.

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