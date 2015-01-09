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سقوط الفنانات... هل سببه الكعوب العالية أم الفساتين الطويلة؟

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سقوط الفنانات... هل سببه الكعوب العالية أم الفساتين الطويلة؟ سقوط الفنانات... هل سببه الكعوب العالية أم الفساتين الطويلة؟

الجمعة 09-01-2015 13:51

سجّل التاريخ، وما زال، العديد من العثرات والسقطات للنجمات على المسرح، حيث يقعن في مواقف محرجة، تلتقطها عدسات المصوّرين ويراها كلّ الناس. لكن ما هو السبب وراء هذه العثرات؟ هل هو الارتباك، أم أنّها الكعوب العالية، أو هي الفساتين الطويلة والثقيلة؟
لعل كلّ هذه الأسباب مجتمعةً تشكّل مسبّبات لسقوط الفنانات وتعثرهنّ على المسرح، خاصّة وأنهنّ يخترن كعوباً عالية جدّاً وأحياناً بتصاميم غريبة، لتبدو قاماتهنّ ممشوقة، وهذا ما يجعل مشيتهنّ متعثّرة... وكذلك الفساتين الطويلة والمشكوكة، والتي يكون وزنها ثقيلاً، ما يؤثر أيضاً في التوازن. ومن أحدث هذه السقطات سقوط إليسا على المسرح في حفل رأس السنة . ومن الفنانات اللواتي تعرّضن لمواقف مشابهة، هيفاء وهبي، مايا دياب، عبد الوهاب، ونوال الزغبي... والشهيرات الأجنبيّات كانت لهنّ حصتهنّ أيضاً من التعثر، وأشهرهنّ Jennifer Lawrenceعندما سقطت على مسرح حفل الأوسكار في فستانها الرائع من Dior واعتبرت السقطة الأجمل في العالم، كما استخدمت كإعلان للدار... وأيضاً المغنيّة السمراء Beyonce، وطبعاً Lady Gaga التي تكرّر معها الموضوع لأكثر من مرّة، بسبب ألبستها الغريبة وغير المريحة.
ويبقى على النجمات أن يخترن فساتين أقل ثقلاً وكعوباً أقل ارتفاعاً، وإلّا فسنبقى نشاهد العديد من المواقف المحرجة لهنّ، أثناء تعثرهنّ على المسرح...

 

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