دبي العطاء تساهم بمبلغ 5 ملايين درهم بمبادرة "تراحموا"

بناءً على توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لبناء جسر جوي فوري يهدف لإيصال إمدادات الإغاثة الطارئة إلى مليون لاجئ سوري في الأردن ولبنان والعراق وغزة وبقية فلسطين الذين تضرروا من العاصفة الثلجية وظروف الشتاء القاسية التي ضربت منطقة بلاد الشام، أعلنت دبي العطاء اليوم عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم إماراتي لدعم مبادرة "تراحموا".

وتهدف مساهمة دبي العطاء لضمان تخطي الأطفال المشردين، الذين يمثلون غالبية اللاجئين السوريين، محنة العاصفة الشتوية ويحصلون على فرصة عادلة للتعليم في المستقبل القريب.

وباعتبارها واحدة من المنظمات الخمس الإماراتية التي تشارك في دعم مبادرة رئيس الدولة، يتمثل دور دبي العطاء في إشراك افراد المجتمع في دبي للمساهمة القصوى في هذه المبادرة.

وفقاً لذلك، كشفت اليوم المنظمة الإنسانية أيضا النقاب عن حملة إشراك المجتمع المحلي، داعية المجتمع الإماراتي للتبرع بالملابس الشتوية مثل السترات والمعاطف والقمصان الصوفية والجوارب والأوشحة وأغطية الأذن والبطانيات وغيرها، فضلا عن المواد الغذائية المعلبة مثل أكياس الأرز واللحوم والخضروات والحبوب وغيرها.

وبالنسبة للتبرع بالملابس الشتوية والبطانيات، سواء كانت جديدة أو مستعملة، يجب أن تكون نظيفة وجافة ومرتبة بشكل جيد. وفيما يتعلق بالتبرعات الغذائية، يجب أن تكون معلبة إذ سيتم قبول المواد الغذائية محكمة الإغلاق فقط. ويجب على المتبرعين إيصال المواد الى أحد نقاط التجميع المنتشرة في أرجاء دبي.

فبالإضافة إلى نقطة التجميع الرئيسية في قرية البوم السياحية في دبي والتي تستقبل حالياً التبرعات حتى يوم الثلاثاء 13 يناير 2015، يتم حالياَ إضافة عدة نقاط أخرى لاستقبال التبرعات في المراكز التجارية الكبرى في دبي وهي دبي مارينا مول، مول الإمارات، مركز مردف التجاري ودبي مول من يوم الأحد 11 يناير 2015 حتى يوم الثلاثاء 13 يناير 2015.

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> وتعمل دبي العطاء مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية والمدارس الخاصة في دبي لتشجيعهم على إدارة عملية تجميع المواد المطلوبة من الطلاب وتسليمها إلى دبي العطاء من خلال نقطة التجميع الرئيسية في قرية البوم السياحية. وتستمر مبادرة "تراحموا" حتى يوم الثلاثاء 13 يناير 2015.

تعليقاً على دور دبي العطاء في مساندة هذه المبادرة، قال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: "التعاطف والإنسانية ركنان من أركان دولتنا، وتدفعنا مبادرة تراحموا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى تلبية النداء بسرعة لمدّ يد العون للمحتاجين.

وعلى مرّ السنوات، أسّست دبي العطاء شبكة قوية لجمع التبرّعات والمتطوّعين، وسنسخّر هذه الشبكة لدعم المبادرة. ونطلب من كل المقيمين في دبي التبرّع باللوازم الإغاثية من خلال أقرب نقطة تجميع لهم. وندعو أيضاً المانحين من الشركات والأفراد والمجتمع عامةً لدعم هذه المبادرة النبيلة."

وقال الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن حملة "تراحموا" التي اطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبالتعاون مع دبي العطاء تعكس تكاتف أهل الإمارات في كافة أوجه العمل الإنساني عربياً ودولياً، داعياً المدارس الخاصة ضمن دبي للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية من أجل تخفيف معاناة المتضررين في ظل ظروف الطقس الصعبة".

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> حملة "تراحموا": كيفية التبرع

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> اسم الحساب: الهلال الأحمر الإماراتي

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> رقم الحساب اسم المصرف

> AE33 0500 0000 0001 0010 459 بنك أبوظبي الإسلامي

> AE55 0240 0035 2051 5417 001 بنك دبي الإسلامي

> AE05 0340 0000 7167 9679 014 بنك الإمارات الإسلامي

> AE72 0530 0000 2641 9000 166 بنك الهلال

> AE12 0410 0000 6044 5518 015 بنك الشارقة الإسلامي

> AE71 0520 0012 3111 0530 025 بنك نور الإسلامي

> AE77 0570 0000 1105 3133 022 مصرف عجمان

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