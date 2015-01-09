«الزراعة بغزة» تسمح باستيراد الحمضيات من إسرائيل

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة السماح باستيراد الحمضيات من إسرائيل اعتبارا من بعد غد الأحد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم انه سيتم السماح باستيراد الحمضيات من أراضي الـ48 المحتلة بواسطة إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم التجاري إلى القطاع بدءا من يوم الأحد.

وقال مدير عام التسويق في الوزارة تحسين السقا إن قرار الزراعة بالسماح باستيراد الحمضيات جاء لتلبية احتياجات المستهلك وإحداث التوازن في الأسعار.

ويزرع في قطاع غزة أنواع مختلفة من الحمضيات ومنها الليمون والبرتقال و”البوملي” وأنواع “الكلمنتينا” وتصل احتياجاته إلى 36 ألف طن ينتج منها قرابة 70 في المائة.

ويمثل القطاع الزراعي القاعدة الإنتاجية الأساسية للاقتصاد في قطاع غزة،إذ يشغل ما نسبته 10% من إجمالي القوى العاملة في القطاع،ويتجاوز عدد العاملين في القطاع الزراعي 38 ألف عامل، ويساهم بنسبة تزيد عن 5% في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع وفقا لتقرير صادر عن الغرفة التجارية لمحافظات غزة.

أ ش أ