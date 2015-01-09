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معاقبة 17 مسئولًا صينيًا بسبب تقصير أدى لوقوع هجمات إرهابية في سبتمبر الماضي

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معاقبة 17 مسئولًا صينيًا بسبب تقصير أدى لوقوع هجمات إرهابية في سبتمبر الماضي معاقبة 17 مسئولًا صينيًا بسبب تقصير أدى لوقوع هجمات إرهابية في سبتمبر الماضي

نائب الرئيس الصينى

تمت معاقبة سبعة عشر مسئولا في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم شمال غربي الصين بسبب التقصير في أداء واجبهم بعد وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية خلال شهر سبتمبر الماضي،بحسب ما ذكرته مصادر رسمية اليوم.

وذكرت المصادر أن من بين المسئولين المعاقبين أمين لجنة محافظة لونتاي للحزب الشيوعي الصيني ونائبه ومسئولين آخرين على مستوى المحافظة والبلدة، حيث تم توجيه إنذارات شديدة اللهجة إلى معظمهم، فيما أقيل أمين لجنة الحزب لبلدة تيراكبازار ورئيس البلدة من منصبيهما.

كان 40 من مثيري الشغب قد لقوا حتفهم خلال سلسلة هجمات بالعبوات الناسفة مخططة في محافظة لونتاي يوم 21 سبتمبر من العام الماضي، بينما قتل سبعة مدنيين وأصيب عشرات آخرون بجروح في الهجمات الإرهابية.

أ ش أ

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