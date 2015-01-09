هولاند: فرنسا تشهد محنة بكل معنى الكلمة

صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن فرنسا تشهد محنة بكل معنى الكلمة.

و قال هولاند في كلمة له خلال اجتماع بمقر الداخلية الفرنسية أن فرنسا تحت وقع الصدمة و ما زالت عملية القبض على مرتكبي جريمة “شارلي إيبدو” مستمرة.

و أضاف أن المهمة الأساسية حاليا هي ضمان أمن و سلامة المواطنين الفرنسيين و قال للشرطة يتعين حشد كل الموارد لدرء المخاطر لطمأنة الفرنسيين بأنهم يعيشون في دولة تلتزم القانون.

و تابع علينا تعزيز الوقاية من الاعمال الارهابية التي قد تتكرر ، فشهدنا بعض الاحداث الخطيرة مؤخراً.

ودعا الرئيس الفرنسي الجميع المشاركة في التجمع الوطني يوم الأحد في كل أنحاء البلاد. ”الجميع مدعو للمشاركة في كل أنحاء البلاد”.

وقال أن بلاده ستتمكن من الصمود أمام كل المحن وستكون قادرة على الوحدة.

أ ش أ