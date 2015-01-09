وزير البيئة: تشكيل فريق عمل لوضع تصور لإدارة المخلفات

أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه سيتم تشكيل فريق عمل من قبل الوزارات المعنية لوضع تصور للهيكل المؤسسي لإدارة المخلفات، وما يتضمنه من مهام ومسئوليات، مشيرا إلى أنه سيتم عرض نتائج أعمال فريق العمل على الوزراء المعنيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشته هذا التصور وتحديد تبعيته.

وأكد «فهمي»، خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة المعنية باقتراح النظام المؤسسي للإدارة المتكاملة للمخلفات، بحضور الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وممثلي كل من وزارات «الصحة، والسكان، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتطوير الحضاري والعشوائيات»، وذلك بالمقر الثقافي التعليمي بيت القاهرة بالفسطاط، أن هذا الاجتماع الأول للجنة يأتى في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة وزارية تضم في عضويتها وزراء «البيئة، والصناعة، والإسكان، والتنمية المحلية، والتطوير الحضاري والعشوائيات»، تكون مسئوليتها اقتراح النظام المؤسسي للإدارة المتكملة للمخلفات.

وأضاف: «تختص اللجنة بتحديد مجالات استخدامات المخلفات الصناعية بكافة أنواعها، خاصة في مجال الطاقة ويكون وزير البيئة، مقررا للجنة، ويتولى اقتراح موعد انعقادها وجدول اعمالها، كما أنه يصدر قرار بتشكيل أمانة فنية لهذة اللجنة، إلى جانب أن للجنة الحق في الإستعانة فى اجتماعتها بمن تراه من وزراء أو محافظين أو جهات حكومية أخرى إذا اقتضت الحاجة».

واستعرض الاجتماع الوضع الراهن للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وما يتضمنه جدول الأعمال من مناقشة دور كل وزارة، ومقترحتها فى هذا الإطار.