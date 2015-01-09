الأمطار تتسبب في إصابة 3 بالدقهلية.. وتحول الطرق الفرعية إلى برك من المياه

سادت حالة من الطقس السيئ بمحافظة الدقهلية، لليوم الرابع على التوالى، حيث هطلت الأمطار الغزيرة بشكل مستمر على جميع قرى ومراكز المحافظة، ما تسبب فى غرق الشوارع الرئيسية والفرعية، وتحولت الطرق الفرعية بين القرى إلى برك من الطين.

وتسببت الأمطار فى انزلاق سيارة على طريق المنصورة- أجا أمام قرية نوسا الغيط، ما أسفر عن إصابة 3 من ركابها بجروح وكدمات، وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج.

كما تسببت الرياح الشديدة في سقوط أحد أسلاك الكهرباء بقرية بدواي بمركز المنصورة على «حصان»، ما تسبب في نفوقه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة.