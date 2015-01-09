4 أعداء تتلف نهايات شعرك

يتعرض الشعر إلى كمية من الإجهاد اليومي بسبب العوامل الجوية كالأتربة، والشمس، والهواء الساخن، وطرق التصفيف الخاطئة كالتمليس اليومي والتمشيط القاسي، والعادات السيئة التي نقوم بها كتلوين الشعر المستمر سيجعل نهايات شعرك بعد مرور الوقت تصبح متقصفة وتالفة.

ومن المحزن أنّ الحل الشائع للتخلص من هذه المشكلة يكمن في قص الشعر والتخلص منه!! فلمَ لا تحاولين التخلص أولًا من عاداتك الخاطئة لتمنعي تقصف نهايات شعرك بدلًا من التخلص منها بعد تفاقم المشكلة؟؟!!

إليك أكثر العادات الخاطئة التي تتلف نهايات الشعر مع نصائح عالم الشعر

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Eric Spengler للتخلص منها:

1.إهمال حماية الشعر:

كما تقومين بحماية بشرتك قبل التعرض للشمس، عليك حماية شعرك قبل التعرض للحرارة. استخدمي رذاذ الحماية من الحرارة قبل استخدام أدوات تجفيف أو تمليس الشعر، فحتى وإن كانت هذه المنتجات مرتفعة السعر، فشعرك يستحق الاهتمام والرعاية. اختاري منتجات الحماية التي لا تحتوي على السيليكون والزيوت في مكوناتها.

2.ربط الشعر المبلل:

عندما تقومين بربط شعرك وهو مبلل فأنت بذلك تقومين بأكثر الأخطاء التي تسبب تكسر الشعر، ولعل السبب في ذلك بحسب أقوال Spengler يرجع إلى أنّ الشعر المبلل دائمًا ما ينكمش عندما يبدأ في الجفاف، فإذا كان الشعر مربوطًا وبدأ في الانكماش وهو مقيد فسوف يبدأ في التكسر على الفور.

وإذا كنت تحتاجين إلى ربط شعرك وهو مبلل ينصح Spengler بسحب القليل من الشعيرات واستخدامها كشريط للف الشعر بها ولكن بطريقة واسعة ومرنة.

3.اتباع الحمية غير المتوازنة:

إنّ خطط فقدان الوزن غير المتوازنة لا تقوم بإضعاف الشعر فحسب، وإنما تقوم بالتأثير عليه كليًّا ليبطئ نموه ويسرع في جفافه وتلفه. استبدلي الخطط غير المتوازنة بنظام حمية يعتمد على الحصول على البروتينات والأحماض والزيوت التي يحتاجها الشعر. كما ينصح Spengler بإمكانية الحصول على مكملات البيوتين التي تساعد على جعل الشعر والأظافر أكثر قوة.

4.زيادة إجهاد الشعر:

عندما تقومين بتلوين شعرك باستخدام مواد رخيصة الثمن وغير مضمونة فأنت بذلك تقومين بإجهاد الشعر، وعندما تكثرين من تلوين شعرك فأنت بذلك تقومين بإجهاد الشعر، وعندما تقومين بالكف عن تطبيق حمامات الكريم والبلسم فأنت بذلك تقومين بإجهاد الشعر. توقفي عن إجهاد شعرك لتتوقف نهايات شعرك عن التلف.

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