السفير المصري بالكويت: زيارة السيسي الأسبوع الماضي من أنجح زياراته الخارجية

قال السفير المصري لدى الكويت عبدالكريم سليمان إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت تعد من أنجح زيارات الرئيس خارج مصر لما أحدثته من أصداء على كل المستويات.

وأضاف سليمان – في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن زيارة الرئيس السيسي للكويت منتصف الأسبوع الماضي، والتي جاءت تلبية لدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نجحت بشكل كبير جدا وكان لها الكثير من الأصداء.

وأضاف السفير أن الزيارة شهدت زخما من اللقاءات التي اتسمت بالود والتطابق في وجهات النظر والرؤى المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية وما تمر به المنطقة من أحداث.

وأشار إلى أهمية الزيارة في هذا التوقيت قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي والذي يطرح فرص استثمارية واعدة للمستثمرين وتعول عليه مصر في اجتذاب مزيد من الاستثمارات تشكل قاطرة لدفع الاقتصاد المصري في هذه المرحلة المهمة من بناء مصر القوية وأضاف، كما تسبق الزيارة القمة العربية التي تستضيفها القاهرة في مارس القادم، والتي يتم تنتقل خلالها رئاسة القمة من الكويت إلى مصر.

وأوضح سليمان أن البعد الاقتصادي كان حاضر وبقوة خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت، حيث التقى في اليوم الأول مع رئيس وأعضاء غرفة الصناعة والتجارة الكويتية وطمأنهم الرئيس خلال اللقاء على مناخ الاستثمار في مصر، وبدورهم أكدوا حرصهم على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مارس القادم.

وفي اليوم الثاني للزيارة، التقى الرئيس بعدد آخر من رجال الأعمال الكويتين، وتم خلال اللقاء الإعلان عن قيام “مجلس العلاقات المصرية الكويتية”، والذي يضم عددا من رجال الأعمال من البلدين، بالإضافة إلى رجال الفكر والثقافة والأدب والرياضة، بما يمثل منظومة شاملة ومتكاملة لأطر التعاون بين مصر والكويت.

وأوضح السفير فيما يخص الملف الأمني أنه تم الاتفاق على التعاون بين البلدين في مواجهة الأخطار المحدقة التي تحيط بالأمة العربية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي يعيث في معظم القطار العربية.

وأشار إلى أن الزيارة حظيت باهتمام غير مسبوق حيث انعكس منذ بدايتها في نقل التليفزيون الكويتي لمراسم وصول واستقبال الرئيس السيسي بمطار الكويت وهي السابقة الأولى التي ينقل خلالها تليفزيون الكويت وصول أحد الزعماء في غير انعقاد القمة العربية بالكويت، كما تم تبادل للبث التليفزيوني ما بين مصر والكويت.

وحرص أيضا أعضاء مجلس الأمة الكويتي على مقابلة الرئيس، حيث شهد استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن شارك في اللقاء 25 من أعضاء المجلس وهي سابقة لم تحدث من قبل، فضلا عن منح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قلادة مبارك الكبير للرئيس السيسي، والتي تأتي تقديرا لمكانة الرئيس السيسي ولمصر من قبل الكويت أميرا وحكومة وشعبا.

أ ش أ