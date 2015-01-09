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فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي

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فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي

وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2014/2015.

وفي سياقٍ متصل، أعلن محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، أنه قد تم إتاحة التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة من خلال بوابة الثانوية العامة ، ويمكن للطلاب التسجيل من خلال “كود الطالب وكلمة السر”.

وقال إن آخر موعد للتسجيل الإلكتروني هو يوم الأحد الموافق 1/3/2015 .

وتهيب الإدارة العامة للمعلومات بمديري مدارس الثانوي العام تقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الاستمارة بصورة صحيحة.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أتاحت للمدارس الثانوية تسليم كلمات السر والبريد الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة في وقت سابق.

أ ش أ

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