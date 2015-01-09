البورصة تخسر 1,3 مليار جنيه في 4 جلسات خلال الأسبوع الأول من 2015

خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع الاول من العام الحالي المقتصرة على 4 جلسات فقط بسبب عطلات عيد الميلاد نحو 1,3 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي نحو 489,7 مليار جنيه مقارنة بنحو 500 مليار جنيه خلال الاسبوع السابق له بتراجع بلغت نسبته نحو3 فى المائة.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه ارتفاع آداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، بشكل جماعى حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي اكس 30″ بنسبة 0,22 % ليصل إلى مستوى 8946 نقطة، وارتفع مؤشر”إيجي اكس 70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1,17% ليصل إلى مستوى 572 نقطة،شملت الارتفاعات مؤشر “إيجي اكس 100″ الأوسع نطاقا الذى زاد بنحو 1,94 % ليبلغ مستوى عند 1112 نقطة فيما تراجع مؤشر”إيجي اكس 20″ محدد الأوزان بنحو 1,37 % ليصل إلى مستوى 9894 نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى نحو 3,6 مليار جنيه من خلال تداول 544 مليون ورقة منفذة على 83 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 4,4 مليار جنيه من خلال تداول 817 مليون ورقة منفذة على 102 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن إجمالي قيم التداول فى بورصة النيل بلغ 5,4 مليون جنيه من خلال تداول 3,4 مليون ورقة منفذة على 1058عملية ، مضيفا أن سوق الأسهم استحوذت على 75,7فى المائة من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 24,3%.

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 80,32 % من إجمالي تعاملات السوق ، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 15,90 %، والعرب على 3,79 %،وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى بيع بقيمة 15,59 مليون جنيه ، بينما سجل العرب صافى شراء بلغ 22,21 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافى بيع بلغ 59 , 15 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 22,21 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 55,18 % من المعاملات فى البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44,82%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 79,51مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 735 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 698 ألف سند تقريبا.

أ ش أ