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الكهرباء تمدد فترة مناقصة العدادات الذكية حتى 23 فبراير القادم

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الكهرباء تمدد فترة مناقصة العدادات الذكية حتى 23 فبراير القادم الكهرباء تمدد فترة مناقصة العدادات الذكية حتى 23 فبراير القادم

وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تمديد مناقصة توريد العدادات الذكية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ليتم فتح المظاريف يوم 23 فبراير القادم بدلا من 8 يناير الجاري.

وكانت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قد طرحت مناقصة لتوريد العدادات الذكية من 25 ديسمبر الماضي على أن يتم فتح المظاريف يوم 8 يناير الجاري وهي فترة ضيقة جدا خاصة وأنها فترة أعياد.

وأوضح الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة اتخذت هذا القرار تحقيقا للصالح العام بتلبية طلب الشركات الموردة لاستكمال دراساتها وتجهيزاتها وعمل مسح ميداني وزيارة المواقع لتحقيق مصلحة البلاد والحصول على أفضل التكنولوجيات بأرخص الأسعار وأفضل مواءمة للبيئة المصرية، وكذلك مراعاة لفترة أجازة المولد النبوي الشريف واحتفالات رأس السنة الجديدة وأعياد الميلاد المجيد.

وكان الإعلامي أسامه كمال قد أثار الموضوع في برنامجه على قناة القاهرة والناس الأسبوع الماضي واستجابت الوزارة لتحقيق مصلحة جميع الأطراف.

أ ش أ

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