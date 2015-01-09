بدء تشغيل المواقف الجديدة لـ”فيصل والهرم” بطريق المنصورية خلال أسبوع

أعلن الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة انتهاء إنشاء 3 مواقف للميكروباص والسيارات الخاصه والأتوبيسات السياحية بسعه 200 مركبة بطريق المنصورية في المنطقة من شارع الهرم وحتى كوبري البرنسيسة.

وقال الدكتور علي عبدالرحمن إنه يتم تركيب أعمدة الإنارة ورصف الفاصل بين الطريق الرئيسي والموقف ويتم طرحه في مزايدة أمام الراغبين بنظام حق الانتفاع السنوي.

> وأضاف أن جهاز النقل الجماعي يتولى إدارة موقف الميكروباص الجديد، فيما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنقل مواقف الميكروباص الموجوده بنهاية شارعي الهرم وفيصل إلى المكان الجديد خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ لطريق المنصورية ومنطقة الطوابق بحضور اللواء علاء الهراس نائب المحافظ والمهندس راضي أمين السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل عبدالواحد رئيس حي الهرم ومحمود فوزي رئيس حي العمرانية ومسئولي المرور والطرق بالمحافظة.

وأشار المحافظ ـ في تصريحات اليوم الجمعة ـ إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء الساحة التي سيتم إنشاء 110 محال وبازارات سياحية بارتفاع دور واحد يليق بالشكل الحضاري للمحافظة والاستفادة من الجزء المغطى للترعة بتكلفة 7.5 مليون جنيه تموله وزارة السياحة وإنشاء مسجد جديد بعد تقاطع المنصورية مع شارع فيصل، مما يتيح إزالة المسجد الحالي القائم على جسر ترعة المنصورية في السابق والذي يؤثر سلبا على السيولة المرورية بتقاطع شارع الهرم مع طريق المنصورية.

وأوضح أنه سيتم خلال الاسبوع الحالى الانتهاء من توسيع الطريق المرصوف الحالي شرق ترعه المنصورية عن طريق استقطاع 3 أمتار من الجزء الترابي بعرض 14 مترا ليصبح الطريق المرصوف بعرض 21 مترا بدلا من 18 مترا وخلال أسبوعين يتم الانتهاء من رصف الطريق البطىء الترابي غرب ترعه المنصورية بطول 1,1 كم وعرض 9 أمتار.

وقال المحافظ إنه يجري أيضا تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري بالمنيب حتى مدخل منطقة الأهرام ومسرح الصوت والضوء .. مشيرا إلى أن أعمال تغطية الترعة تجري تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى وقد سددت المحافظة 4 ملايين جنيه للاستفادة من تغطية الترعة في توسعة نهر الطريق ومن المتوقع أن يزيد عرض نهر الطريق إلى أكثر من ضعف عرض الطريق الحالي، كما يتلافى هذا الإجراء مع الاحتمالات من إلقاء مخلفات الهدم والبناء على جسر ترعة المنصورية.

وأكد عبدالرحمن أن الأعمال المتبقية تقدر بحوالي 16 مليون جنيه، حيث سيتم تغطية هذه التكاليف من مشروع إضافة حارة مرورية لكوبري الجيزة المعدني بدء من مطلع نفق الهرم والذي تم تأجيله بناءً على طلب هيئة مترو الأنفاق لتعارضه حاليا مع اعمال مستقبلية خاصة بمحطه مترو الجيزة الواقعه على مسار الخط.

وأشار المحافظ خلال الجولة إلى أنه سيتم استكمال إعادة تخطيط منطقة تقاطع الطوابق مع شارع فيصل بعد تجربة وضع حواجز مؤقتة لفصل الحركة العابرة عن الحركة المتوقعة لنزول وصعود الركاب في منطقة التقاطع، إلى جانب التأكيد على الإداره العامة لمرور الجيزة الالتزام بالاشارات المرورية والعلامات الإرشادية الخاصة بالانتظار صف واحد موازى للرصيف، إلى جانب إزالة مخالفات جميع المحلات والبروزات بالمنطقة الواقعة بين محطه التعاون وشارع المطبعة، وذلك لاستكمال أعمال تطوير شارع فيصل وتوسعته.

أ ش أ