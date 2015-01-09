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بالصور… أوكرانيا تحصد المراكز الأولى في بطولة الأقصر الدولية للترايثلون‎

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بالصور… أوكرانيا تحصد المراكز الأولى في بطولة الأقصر الدولية للترايثلون‎ بالصور… أوكرانيا تحصد المراكز الأولى في بطولة الأقصر الدولية للترايثلون‎

فاز متسابقان أوكرانيان بالمركز الأول والثاني في مسابقة الجري “رجال” ببطولة الأقصر الدولية للترايثلون، بينما حصل إسباني علي المركز الثالث.

وفي مسابقة الجري سيدات فقد حصلت أوكرانيتان علي المركزين الأول والثاني، فيما حصلت متسابقة مصرية علي المركز الثالث.

وفي السباق العربي الذي شاركت فيه الدول العربية المشاركة في السباق، فقد حصلت تونس علي الذهبية في سباق الجري رجال فيما حصلت الأردن علي الميدالية الفضية، وحصلت علي المركز الثالث .

أما في سباق الجري سيدات فقد حصلت المصرية فاطمة هجرس علي المركز الأول، وحصلت لبنان علي المركز الثاني، فيما حصلت مصرية علي المركز الثالث.

كانت فعاليات الدورة الأولي من بطولة الأقصر الدولية للترايثلون “الثلاثي” قد انطلقت صباح اليوم الجمعة من ساحه ميدان ابو الحجاج وسط مدينة الاقصر بمشاركة 150 متسابق بحضور اللواء طارق سعدالدين محافظ الأقصر واللواء احمد ناصر، رئيس الإتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون، والصحفي والناقد الرياضي فتحي سند.

وتم الإعلان عن الجوائز المالية للمتسابقين الحاصلين على المراكز العشرة الأولى والتي تبدأ بـ 1250 دولارا للمركز الأول وتنتهى بـ 100 دولار للمركز العاشر الي جانب شهادات تقدير لكل المشاركين بالبطولة.

وتهدف البطولة لتنشيط السياحة في محافظة الأقصر والتاكيد علي الأمن والآمان التي تتمتع به المحافظة .

 

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