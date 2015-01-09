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بالصور.. انطلاق بطولة الأقصر الدولية للترايثلون بمشاركة 150 متسابقًا من 22 دولة‎

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بطولة الأقصر الدولية للترايثلون

بطولة الأقصر الدولية للترايثلون

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الأولي من بطولة الأقصر الدولية للترايثلون “الثلاثي” من ساحه ميدان ابو الحجاج وسط مدينة الاقصر بمشاركة 150 متسابق بحضور اللواء أحمد ناصر، رئيس الإتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون، والصحفي والناقد الرياضي فتحي سند.

يشارك في النسخة الأولي للبطولة قرابة الـ 150 متسابق في ألعاب الجري والدراجات يمثلون 22 دولة.

وتضمن مسابقة الترايثلون سباق الجري لمسافة 10 كيلو متر والعودة لنقطة الانطلاق وسباق آخر لمسافة الـ 5 كيلو متر وسباق الدراجات لمسافة 40 كيلو متر.

وتم الإعلان عن الجوائز المالية للمتسابقين الحاصلين على المراكز العشرة الأولى والتي تبدأ بـ 1250 دولارا للمركز الأول وتنتهى بـ 100 دولار للمركز العاشر الي جانب شهادات تقدير لكل المشاركين بالبطوله.

وتهدف البطولة لتنشيط السياحة في محافظة الأقصر والتاكيد علي الأمن والآمان التي تتمتع به المحافظة .

بطولة الأقصر الدولية للترايثلون

بطولة الأقصر الدولية للترايثلون

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