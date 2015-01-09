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زوج يتوفى بعد وفاة زوجته بـ 8 ساعات إخلاصاً لها

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زوج يتوفى بعد وفاة زوجته بـ 8 ساعات إخلاصاً لها زوج يتوفى بعد وفاة زوجته بـ 8 ساعات إخلاصاً لها

الزوجان Gene Warrington وPat

ضرب زوجان مثالاً يقتدى به فى الحب والإخلاص، حيث تزوج Gene Warrington وPat ودامت قصة حبهما وزواجهما التى بدأت منذ تعارفهما فى المدرسة الثانوية، نحو 69 عامًا، وتحملا جميع صعاب الحياة سويًا، واستطاعا أن يتغلبا على جميع المشقات والأزمات دون أن تؤثر هذه المشكلات على حبهما، وكانت حصيلة هذا الزواج الجميل نحو 3 أبناء و7 أحفاد، حسبما ذكر موقع قناة «المستقبل» اللبنانية.

ووفقا للموقع الأمريكي “Elite Daily” تدهورت حالة الزوجين وتم وضعهما فى المستشفى سويًا، لكن الزوجة Pat توفيت عن عمر يناهز 69، فصدم الزوج Gene البالغ من العمر 88 عامًا، ولم يصدق أن شريكة حياته، التى عاشت معه طيلة هذه السنوات تركته وحيدًا، وشعر بالحزن العميق مرددًا إن الحياة لن تصبح ممتعة بدون زوجته، ففصل الأجهزة عن جسده ليتوفى بعد زوجته بنحو 8 ساعات.

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