ليفربول بالمصري - نظرة في أوراق رودجرز

بعد بداية جيدة للموسم بالحصول علي ست نقاط في أول ثلاث مباريات في الدوري بالفوز على ساوثامبتون في ملعب أنفيلد و توتنام في وايت هارت لين، والخساره من البطل سيتي على ملعب الاتحاد رغم الاداء الجيد، كانت بداية الموسم مشرقة بالتفاؤل لليفربول.

ليفربول بالمصري.. من أندرو هنّا لجيرارد، 52 قائدا عظيما

كانت بداية الموسم مشرقة بالتفاؤل لفريق ليفربول خصوصا اذا علمن أن ست نقاط هو الرقم الأكبر الذي حصل عليه أي فريق في الدوري من هذه الفرق الثلاثة ( ساوثامبتون – توتنام - مانشستر سيتي) في النصف الأول من الموسم.

مثلا: تشيلسي 5 نقاط، مانشستر يونايتد 5 نقاط، أرسنال نقطتان، إيفرتون صفر من النقاط.

قراءة في أوراق رودجرز

بدأ ليفربول موسمه بشكله المعتاد كما انهى الموسم السابق، معتمدا علي قائده ستيفن جيرارد أمام خط الدفاع مباشرة ليعطي تحكم أكبر ورؤية أوسع للملعب، للاستفادة من تحركات وسرعات مهاجم الفريق الأوحد دانيال ستوريدج ونجم الفريق الصاعد رحيم ستيرلنج، مع إعطاء حرية حركة أكبر لصناعة اللعب للموهوب كوتينيو، وحرية أكبر في التقدم لقلب الفريق النابض جوردان هندرسون.

اختلفت الطرق التي استخدمها الفريق في أول ثلاث مباريات بين 4-2-3-1 الي 4-3-3 الي 4-4-2 بطريقة (الماسة) و لكن كان دائما لهم الخطوط العريضة التي ذكرناها، فأحرز الفريق في المباريات الثلاثة 6 أهداف بمعدل هدفين في المباراة، وهو نفس معدل التهديف للفريق منذ قدوم برندان رودجرز في الـ9 مباريات التي لم يلعب فيها نجم وهداف الفريق الموسمين السابقين لويس سواريز.

وفي المقابل تلقت شباك ليفربول 4 اهداف بمعدل 1.3 هدف في المباراة مقابل 0.66 هدف في المباراة في الـ 9 مباريات التي لم يشارك فيها سواريز في الموسمين السابقين مما يوضح استمرار معاناة الفريق دفاعيا بشكل مبكر جدا.

مع أول توقف دولي أصيب ستوريدج مع منتخب انجلترا، فانهارت حركية خط هجوم ليفربول وفشل كل من ماريو بالوتيللي أو ريكي لامبرت في تعويض هذه الحركية التي كانت تعطي لاعبي نصف ملعب ليفربول وقت أكبر وراحة أكبر على الكرة، للعب الخصوم بخط دفاع متأخر لتفادي حركية خط هجوم ليفربول.

ولكن بعد اصابة ستوريدج و فقدان تلك الحركية شارك أغلب خصوم ليفربول بخط دفاع متقدم لعدم قدرة ليفربول علي استغلال المساحات في ظهر الدفاعات المتقدمة، مما أعطى حرية أقل وخيارات أقل للاعبي وسط ليفربول في نقل الهجمة السريعة، بالاضافة لزيادة الدور الدفاعي للاعبي الفريق الحركييين مثل ( ستيرلنج وهندرسون ) لمحاولة تفادي الضغط العالي الناتج من الخصوم علي لاعبي منتصف ملعب ليفربول.

فعانى ليفربول لوقت طويل و تعددت الهزائم و تكررت الأخطاء الفردية من اللاعبين و خصوصا من الصفقات الجديدة مثل ( لوفرين - مورينو - بالوتيللي ).

ومع تعدد الهزائم و فقدان الفريق لثقته فيما يفعله، وجدت العناصر الجديدة فرصة الدخول في التشكيل الرئيسي للفريق صعبة جدا علي الرغم مما يمتلكوه من موهبة كبيرة مثل ( ماركوفيتش -ايمري جان )

وما زاد من سوء الأمر هو صبر رودجرز الزائد علي الاسلوب و طريقة اللعب القديمة وإعطائها وقتا أكبر من اللازم لتتفادى اخطائها، وهو ما لم يحدث.

بعد هزيمة ليفربول من كريستال بالاس 3-1 و تجدد اصابة ستوريدج للمره الثالثة، فقد رودجرز صبره علي الطريقة القديمة، خاصة مع الحالة الفنية والمعنوية السيئة جدا التي وصل لها الفريق، ودخول الفريق في مرحلة حاسمة من عمر الموسم خصوصا في دوري الابطال , فلم يجد رودجرز مفر من تغير طريقة و اسلوب لعب الفريق.

قرر رودجرز تغير طريقة اللعب الي طريقة اكثر تنافسية , معتمدا علي لاعبين الجانب التنافسي لديهم أعلى من الجانب الفني مثل ( لوكاس وجو الين / هندرسون ) في عمق الملعب لإعطاءه طابع تنافسي وبدني اكثر علي حساب الجانب الفني.

واعتمد رودجرز علي توفير صناع اللعب في الثلث الهجومي في الملعب، فاعتمد علي جيرارد او كوتينيو خلف المهاجم، ولالانا أو هندرسون علي الجبهة اليمنى.

اعتمدت هذه الطريقة بشكل تام علي وجود ( لامبرت ) كمهاجم وحيد لقدراته الرائعة في التمركز وإعطاء فريق ليفربول العمق الهجومي المطلوب لمنح ( ستيرلينج ) حرية الحركة التي كان يفتقدها للتاثير بشكل أكبر على المباراة.

رودجرز كان يدرك تماما أن فريقه وصل لمرحلة من السوء تسمح له بتلقي الأهداف او حتى الخسارة من أي فريق مهما كانت قوته، وبالتالي اختار هذه الطريقة التنافسية لكي تجعل الفريق بشكل دائم في أجواء أي مباراة مهما كان الأداء ومهما كانت النتيجة.

وهذا وضح جليا في قدرة ليفربول على العودة من الخسارة للتعادل أو المكسب في 3 مباريات من الخمسة التي لعب فيها بهذه الطريقه، في مقابل مرتين فقط استطاع فيها الفريق العودة في النتيجة الموسم السابق بالأسلوب القديم علي الرغم من مدى قوة الحمر ومنافسته علي الدوري في ذلك الوقت.

نجحت هذه الطريقة في القيام بالمطلوب منها في هذه المرحلة، فلعب بها ليفربول 5 مباريات متتالية ليحصل علي 7 نقاط من أصل 9 في الدوري، وتعادل في مباراتي دوري الأبطال مما جعله ثالث لمجموعته وانتقل للدوري الأوروبي، ليخسر ليفربول أول أهداف موسمه وهو تخطي دور المجموعات في دوري الابطال.

ولكن بالنظر للنتائج التي حققها هذا الاسلوب الجديد سنجد انه تطور كبير عن نتائج الفريق السابقة، و لكن كان من الواضح ان هذا الأسلوب هو اسلوب مرحلي لانعاش الفريق ليس اكثر ولا يناسبه علي المدى الطويل.

كان يدخل الفريق بهذا الاسلوب جميع مبارياته بمبدأ "حي علي الكفاح " فكان يستحوذ علي الكره اقل من خصومه الغير جيدين مع الكرة في الاساس مثل ( ليستر سيتي – ستوك سيتي – سندرلاند ) , و كان يصنع فرص اقل من خصومه، و لم يستطع اشراك اغلب صفقاته الجديده باستثناء ( لالانا ) و احيانا ( مورينو ) في هذه الطريقة.

وبالتالي كل المؤشرات كانت تشير أن هذا الأسلوب ما هو إلا أسلوب انتقالي لمرحله جديدة.

بداية من مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي، قرر رودجرز التغيير تماما من شكل فريقه و أسلوبه، فلجأ لأسلوب جديد يجمع بين مميزات كلتا الطريقتين السابقتين، فلعب الفريق بخطه 3-4-2-1.

حيث اعتمد رودجرز علي ثلاثي دفاعي لإعطاء تمركز دفاعي أفضل و لمشاركة مسؤولية الخروج بالكرة من الدفاع واحتكار اللعب مع خط الوسط، و اعتمد على رباعي وسط ملعب يملكون التنوع الكافي والحلول المختلفة، فدائما ما يوجد في عمق منتصف الميدان اللاعب صاحب الرؤية والتمريرات المؤثرة والذي كان يميز طريقة اللعب القديمة ودائما ما يقوم بهذا الدور اما جيرارد او هندرسون.

وأيضا دائما ما يوجد اللاعب التنافسي الذي يعتمد اسلوب لعبه علي تغطية المساحات في منتصف الميدان ويضمن سرعة استعاده الكره و دائما ما يلعب ( لوكاس ) هذا الدور و يبرع فيه.

بالإضافه إلى ظهيرين هجوميين مختلفين كليا في أسلوب أدائهم، فغالبا ما كان يلعب ( هندرسون ) علي الجانب الأيمن مما يزيد من التزام منتصف الملعب تكتيكيا ويضيف للهجوم بتقدمه الرائع بدون كرة في مناطق الخصم، و غالبا أيضا ما كان يشارك ( ماركوفيتش ) على الجانب الايسر ليستطيع استخدام ما يملك من سرعة ومهارة وخفة حركة في فتح المساحات في منتصف الملعب بسبب تقدمه الدائم بالكره من اليسار والدخول لعمق الملعب واستغلاله لرؤيته الجيدة و تمريراته الذكية لامداد تحركات فريقه بالكرات في ظهر دفاعات الخصوم.

هذا التنظيم الدفاعي و التنوع التكتيكي ومشاركة مهام الدفاع و الاستحواذ علي الكرة و احتكار اللعب بين خط الدفاع وخط الوسط أعطى حرية الحركة المفقوده للثلاثي الهجومي لليفربول ( ستيرلنج –كوتينيو - لالانا ) وقلل كثيرا من الحمل الدفاعي عليهم مما أعطاهم حرية اكبر في تبادل الأدوار و استخدام إمكاناتهم الفنية والمهارية براحة تامة مما جعلهم يبرعون في خلق واستغلال المساحات في الثلث الهجومي وإحراز العديد من الأهداف على الرغم من عدم وجود مهاجم صريح.

فعلى الرغم من الهزيمة العريضة في أول مباريات هذه الطريقه أمام مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، إلا أن الفريق من حيث الاداء كان جيدا جدا علي الشق الهجومي، فعاد لصناعة الفرص بغزارة من جديد و أهدر أكثر من 6 فرص محققة للتهديف في هذه المباراة.

وبالاستمرار بهذه الطريقة لم يخسر الفريق في اي من الـ 6 مباريات السابقة في مختلف البطولات.

ففاز ب 4 مباريات و تعادل في مباراتين، محرزا 14 هدفا وتلقى 7 أهداف.

في هذه المباريات الستة احرز الفريق بهذه الطريقة ضعف الاهداف التي استقبلتها شباكه و هي قريبة جدا للنسبه بين ارقامه الموسم السابق عندما احرز الفريق بنهاية بطولة الدوري الممتاز 101 هدفا و تلقت شباكه 50 هدفا.

وأيضا استطاعت مؤخرا عدد من الصفقات الجديده تقديم نفسها بشكل جيد و مؤثر من خلال اسلوب اللعب الجديد للفريق مثل ( ايمري جان – ماركوفيتش – مورينو – مانكيو - لالانا )

عديد من المؤشرات تفيد بأن ليفربول استفاق من عثرته و يقدم الآن بداية جديدة لموسمه تعتمد علي الجماعية اكثر و توزيع المهام بين مختلف الخطوط واللاعبين بشكل اكبر من السابق.

فهل سيستمر ليفربول في صحوته ام سيعود لتخبطه؟ هل سيستطيع رودجرز البناء علي هذا الاسلوب الجديد و التطوير منه لجعله مناسب لمواجه مختلف الفرق المنافسة؟

فقط ما تبقي من الموسم هو من سيخبرنا بذلك.

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المحتوى مقدم من:

الرابطة الرسمية الجماهيرية لنادي ليفربول

محمود سامي – Liverpool Supporters Club Egypt

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