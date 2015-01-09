كاسياس: أنشيلوتي أفضل من مورينيو.. وبكيت من الألم

مدريد، (إفي): صرح حارس مرمى ريال مدريد الإسباني إيكر كاسياس بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي هو أفضل من البرتغالي جوزيه مورينو كمدرب، كما كشف أنه ذات مرة شعر بحزن وألم بالغين عندما كان على مقاعد بدلاء الملكي وهو ما دفعه للبكاء.

وفي مقابلة لمحطة (كوبي) الإذاعية قال كاسياس: "أنشيلوتي أفضل من مورينيو"، مبينا: "لقد كانت أوقاتا صعبة. من الخارج يمكن رؤية الأمور بمنظور ومن الداخل بمنظور آخر. فالأمر يختلف إذا كنت أنت البطل اليومي لما يحدث في أروقة النادي عن مشاهدة ما يحدث من الخارج".

وأبدى كاسياس استعداده لتوجيه التحية إلى مورينيو إذا قابله، وقال إنه يعتقد أن البرتغالي سيمد له يده أيضا.

وأضاف أن علاقته بمورينيو تفاوتت ما بين "الحب والكره، التلاقي والاختلاف"، مشيرا إلى أن "مو" سارت الأمور معه بنحو جيد في الملكي حيث حصد الألقاب وهو ما ينبغي توجيه الشكر له عليه.

كما تطرق إلى الأوقات العصيبة التي مر بها مع فريقه عندما جلس على مقاعد البدلاء، حيث شعر وقتها بحنق بالغ وذات يوم أجهش بالبكاء نظرا لشعوره بالألم والحزن.

وأضاف: "عندما تعود من إصابة يغدو الوضع سيئا كما تعامل بطريقة (البطة السوداء). أنا لست قديسا أو مخلدا، أنا إيكر كاسياس ودوري يقتصر على حراسة مرمى الريال كل نهاية أسبوع لكي نحصد الألقاب".

وكشف أنه فكر بالفعل في الرحيل عن ريال مدريد كوسيلة للبحث عن حل لوضعه، ولكنه الآن يود أن ينهي مسيرته مع الملكي.

وحول التصريحات التي كان قد أدلى بها تشابي ألونسو، زميله السابق في الريال ولاعب بايرن ميونخ الألماني حاليا، والتي أكد فيها أن الألماني مانويل نوير هو أفضل حارس في العالم، رد كاسياس بأنه لا يكترث لهذا الأمر.

وأوضح أن علاقته بتشابي لم تكن جيدة خلال الأعوام الأخيرة ولكن الأمر عاديا "فثمة زملاء يمكن أن تكون علاقتك بهم جيدة وآخرين على العكس من ذلك. ما يطلب منا نحن هو أن نشكل فريقا لكي يحصد الألقاب، وهذا ما فعلناه".

وأضاف أنه كان هناك تباينا بينه وبين تشابي، ولكنه يرى أنه لاعب رائع وقدم الكثير في ريال مدريد كما أنهم سيستفيدون من طريقة لعبه في البايرن.

ورفض كاسياس إمكانية أن يتعاقد الملكي مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نظرا لأن الريال "في وضع رائع" كما أن اللاعب يشعر بالارتياح في صفوف النادي الكتالوني.