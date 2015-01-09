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بوسطن تمثل الولايات المتحدة في المنافسة على استضافة أولمبياد 2024

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بوسطن تمثل الولايات المتحدة في المنافسة على استضافة أولمبياد 2024 بوسطن تمثل الولايات المتحدة في المنافسة على استضافة أولمبياد 2024

هيوستن (إفي): اختارت اللجنة الأوليمبية بالولايات المتحدة مدينة بوسطن لتمثيلها في المنافسة على شرف استضافة دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية لعام 2024.

وفازت بوسطن في التصويت النهائي الليلة الماضية على سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وواشنطن.

ومن المقرر أن تجري اللجنة الأوليمبية الدولية في عام 2017 عملية التصويت لاختيار المدينة التي ستستضيف أوليمبياد 2024.

وتتنافس بوسطن الآن على الصعيد الدولي مع مدن مثل روما (إيطاليا) وهامبورج أو برلين (ألمانيا) وباريس (فرنسا).

يذكر أن الولايات المتحدة لم تقم باستضافة دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية منذ أوليمبياد أتلانتا عام 1996 رغم أنها احتضنت دورة الألعاب الاوليمبية الشتوية في عام 2002 والتي أقيمت في سولت ليك سيتي (ولاية يوتا).

وجاء اختيار بوسطن ليس فقط بسبب المرافق الرياضية الجيدة التي تمتلكها، وإنما أيضا بسبب شهرتها الدولية جراء الماراثون الذي يقام كل عام في شوارعها.

وتتميز بوسطن أيضا بدعم مجتمعي وسكاني لجميع أنواع الأنشطة الرياضية، في ظل حضور واضح في جميع الاتحادات الرياضية الاحترافية في الولايات المتحدة.

ومن بين السمات التي رجحت ترشيح المدينة، قرب ملاعبها من وسائل النقل العام التي تستغرق سيرا على الأقدام أقل من 10 دقائق، وهو أحد العناصر الأساسية في اختيارها، بالإضافة إلى مشاركة بعض المرافق التابعة لجامعاتها في الأنشطة الرياضية.

يشار إلى أن موعد قيام المدن بتقديم ملفاتها رسميا لاستضافة أوليمبياد 2024 ينتهي رسميا في 15 سبتمبر/أيلول 2016 ، وهو ما يعني أن لدى بوسطن الوقت الكافي للاستعداد جيدا لهذا الأمر.

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